Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın annesi o anları anlattı! 'Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı'

SÖZLÜ TACİZDE BULUNMUŞ

Hastanedeki tedavisi süren Oya Tarhan'ın ifadesine başvuruldu. Oya Tarhan'ın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kızıyla bir eğlence mekanında vakit geçirdiklerini, olaydan kısa süre önce de son kez yemek yediklerini söyledi. Yemeğin ardından bir süre yürüyüş yaptıklarını belirten Tarhan, dinlenmek için banka oturdukları sırada olayın gerçekleştiğini belirtip, ifadesinde şüphelinin kızına sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını da anlattı. Tarhan, yaşadığı şok nedeniyle fazla bir şey hatırlamadığını da söyledi.

(DHA)