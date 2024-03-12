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Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın annesi o anları anlattı! 'Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı'

12.03.2024 10:40
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İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak öldürülen İlayda Alkan'ın (20) aynı saldırıda ağır yaralanan annesi Oya Tarhan (45) ifade verdi. Tarhan ifadesinde, şüpheli Yunus Yılmaz'ın (32) dinlenmek için bir banka oturdukları sırada kızına sözü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını söyledi. İşte kan donduran olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için bir banka oturdu. Bu sırada anne-kız, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır
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KADINLAR GÜNÜ'NDE ANNE VE KIZINA BIÇAKLI SALDIRI

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Yunus Yılmaz, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

HAYALİ GEMİLERDE AŞÇILIK YAPMAKTI

HAYALİ GEMİLERDE AŞÇILIK YAPMAKTI

İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı da toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. İlayda'nın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), şüphelinin en ağır cezayı almasını dilediklerini belirterek kızının gemilerde aşçılık yapma hayali bulunduğunu ifade etti.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNMUŞ

SÖZLÜ TACİZDE BULUNMUŞ

Hastanedeki tedavisi süren Oya Tarhan'ın ifadesine başvuruldu. Oya Tarhan'ın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kızıyla bir eğlence mekanında vakit geçirdiklerini, olaydan kısa süre önce de son kez yemek yediklerini söyledi. Yemeğin ardından bir süre yürüyüş yaptıklarını belirten Tarhan, dinlenmek için banka oturdukları sırada olayın gerçekleştiğini belirtip, ifadesinde şüphelinin kızına sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını da anlattı. Tarhan, yaşadığı şok nedeniyle fazla bir şey hatırlamadığını da söyledi.

 (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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