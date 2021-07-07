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  4. Kadınların vazgeçilmez tutkusu! Her gün topuklu ayakkabı giymenin birçok zararı var

Kadınların vazgeçilmez tutkusu! Her gün topuklu ayakkabı giymenin birçok zararı var

07.07.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın güzel görünmek ve kendini iyi hissetmek ister. Bunun için kadınlar yüksek topuklu uçları dar gösterişli ayakkabılar giymeyi severler. Ancak bunun bedeli çoğu kez kas iskelet sisteminin bir çok bölgesinde kalıcı ve geriye dönüşümsüz hasarlar olarak karşımıza çıkar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.

Yüksek topuklu ayakkabılar ayak bileğinde, ayağın ön kısmında, parmaklarda, topuklarda, bir çok kalıcı hasarlara sebep olur. Sağlıklı bir ayakkabı topuğu 5 cm’yi geçmesi ve ön tarafta parmakların rahatça sığacağı kadar bir alan olması gerekir. Ayrıca ayakta oluşabilecek nasır, şekil bozukluğu, ağrı gibi olumsuzluklara sebep olmamalıdır.

Yüksek topuklu ayakkabılar vücut ağırlığını dengesiz bir şekilde ayağın ön bölgesine aktardığı için ayağın ön bölgesinde (metatars kemikleri) ve parmaklarda bir çok şekil bozukluğuna sebep olur.

TOPUKLU AYAKKABININ NEDEN OLABİLECEĞİ SAĞLIK SORUNLARI

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI
Yüksek topuklu ayakkabılar burkulmalara sebep olarak ayak bileğindeki bağların uzamalarına, yırtılmalarına hatta kopmalarına yol açabilir. Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları; ayak bileği gevşekliğine ve kireçlenmelerine zemin hazırlar.

BALDIR KASLARI AĞRISI

BALDIR KASLARI AĞRISI
Uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde baldır kaslarında kısalmalar görülür. Bunların bir kısmı daha sonra normal topuklu ayakkabı giyseler bile baldır kaslarındaki kısalmadan dolayı normal ayakkabıyı giymekte zorlanırlar.

BEL AĞRISI

BEL AĞRISI
Yüksek topuklu ayakkabılar bel çukurluğunu artırarak (hiperlordoz) sinir kanallarını daraltır, omurgada kireçlenmelere ve fıtıklaşmalara sebep olur. Omurganın dayanıklılığını azaltır. Bu şekil bozuklukları sırt ve boyun omurlarını etkileyerek sırt ve boyun ağrılarına da sebep olur.

BUNION

BUNION
Yüksek topuklar sonucu ayak baş parmağı kök ekleminde halluks valgus ve halluks rijidus adını verdiğimiz son derece ağrılı ve yürümeyi güçleştiren ve tedavisi de oldukça zor olan, çoğu zaman cerrahi müdahaleyi gerektiren ağır bir deformite oluşur.

ÇEKİÇ PARMAK

ÇEKİÇ PARMAK
Yüksek topuklu ve dar ayakkabılar parmakları bir huniye sokar gibi sıkıştırarak ağır parmak şekil bozukluklarına sebep olur. Parmaklar bükülür ve bir pençe şeklini alır. Parmakların ayakkabılara sürekli sürtünerek nasırlaşmalara sebep olur ve yürümeyi engeller. Ağır çekiç parmak deformiteleri ancak cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.
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