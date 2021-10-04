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Kahin Tepe'de şaşırtan keşif! Şamanizim ve anamizm inançları hüküm sürdü

04.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz bölgesinin sıfır noktası olarak adlandırılan Kahin Tepe'nin tarihi 10 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin, bölgede bu döneme ait erken bir dönem tespit edilmediğini söylüyor. Yapılan araştırmalardan edinilen bilgiler bölgede şamanik bir toplumun hüküm sürdüğünü gösteriyor. Kap, kacak yapmayı bilmeyen toplumdan edinilen kalıntılar, Karadeniz bölgesindeki dini inanışlar hakkında verdiği bilgilerden dolayı önem taşıyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kahin Tepe, ortaya çıkarılan yapılarda yapılan incelemeler neticesinde, Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendiriliyor.

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.

Kazılarda Akeramik Neolitik (çanak çömleksiz Cilalı Taş Devri) döneme ait olduğu düşünülen tapınak, dikili taş, adak çukurları ve "nitelikli heykeltıraşlık" eserlere ulaşılması, arkeolog ve tarihçileri heyecanlandırıyor.

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

BARAJ KURTARMA KAZISI OLARAK BAŞLANMIŞTI

Bu yılki kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 20 öğrenci ile akademisyenler katılıyor. Ayengin, 4 yıldır devam eden çalışmalara, Başköy yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını belirtti.
Bu sene çalışmaları tepenin batısına kaydırdıklarına işaret eden Ayengin, şunları söyledi:
"Geçen sezonlarda bahsetmiştik. Tepe üst yerleşiminde bir Erken Tunç Çağı sonuna ait bir yerleşim alanımız var. Bir de çok daha erken bir dönem olduğunu düşündüğümüz bir tabakamız var. Tepenin doğusunda 3 sezon çalışma yürüttük. Orada yaptığımız çalışmalarda sürtme taş atölyesine ait yapılar bulduk. Bu yapıların tepenin doğusunda yoğun olduğunu gördük. Bu sene tepenin batı kısmında çalışmalarımızı yaptık. Burada Erken Tunç Çağı'nın zayıf dokusunu gördük ama daha erken bir döneme ait olduğunu düşündüğümüz duvarlarla karşılaştık."

"ASLAN YONTULARIYLA KARŞILAŞTIK"

"ASLAN YONTULARIYLA KARŞILAŞTIK"
Bölgenin toplanma alanı olduğunu ifade eden Ayengin, "Burada şamanik ve totamik bir toplum olduğunu düşünüyoruz. Bunların tapınım yaptıkları hayvanların heykellerini bulduk. Kartal, ayı, yılan ve turna kuşu gibi hayvanları görmüştük. Bu sezon bizim için önemli olan aslan yontularıyla da karşılaştık. İleriki sezonda yapılacak çalışmalarda bu toplanma alanının, tapınım alanının mimarisi hakkında daha iyi fikir edinebileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"YONTULAR KARADENİZ'DE DE ŞAMANİZMİN VE ANİMİZMİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

"YONTULAR KARADENİZ'DE DE ŞAMANİZMİN VE ANİMİZMİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez şamanizme rastladıklarını dile getiren Ayengin, şöyle devam etti:
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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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