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  4. Kahvaltıda yenilen en zararlı yiyecek! Sağlığı etkileyen 7 zararı

Kahvaltıda yenilen en zararlı yiyecek! Sağlığı etkileyen 7 zararı

08.06.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda tükettiğimiz yiyecekler hem genel sağlığımızı hem de gün içerisindeki direncimizi etkiliyor. Uzmanlar kahvaltı öğününü atlamamanın ve sağlıklı beslenmenin önemini her fırsatta vurguluyor. Ancak kahvaltılarda sıklıkla tüketilen bazı yiyecekler sağlık için tehlike oluşturuyor. İşte en çok tükettiğimiz hamur işlerinin zararları...

Kahvaltıda pratik ama lezzetli yiyecekler arayanların ilk tercihi simit, poğaça , açma gibi karbonhidrat bombası hamur işleri oluyor. Bu gıdalar işe ve okula giderken uzun kahvaltı yapamama problemini ortadan kaldırsa da sağlık için tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar kahvaltıda tüketilen hamur işlerinin zararları hakkında bilinçli olunması gerektiğini belirtiyor.

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POĞAÇA YEMENİN ZARARLARI

ÇOCUKLARDA BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLER

ÇOCUKLARDA BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLER
Aşırı şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Her türlü poğaça ve börek gibi yiyecekler hiperaktivite ve dikkat eksiliğini tetikliyor.

YÜKSEK KOLESTEROLE NEDEN OLUR

YÜKSEK KOLESTEROLE NEDEN OLUR
Sadece poğaçalar değil neredeyse tüm unlu mamulleri insan sağlığı açısından ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor. Poğaçanın hazırlanışı sırasında kullanılan margarinin başlıca insan sağlığına zararı açık ara öndedir. Koroner kalp hastalığına yakalanma olasılığını artırmaktadır. LDL denilen kolesterolün yükselmesine neden olur. Anne sütünün düşük kalitede olmasını da etkiler.

ÜRETİM KOŞULLARI ZEHİRLENMENİZE YOL AÇABİLİR

ÜRETİM KOŞULLARI ZEHİRLENMENİZE YOL AÇABİLİR
Hem çok üretildiği hem de ucuza mal edildiği için poğaça ve çeşitleri çoğunlukla hijyenik olmayan fırın ve tezgahlarda üretiliyor. İnsan sağlığını düşünmeden üretilen bu yiyecekler, zehirlenmenize hatta kalıcı hasarlara götürebilecek rahatsızlıkların başlangıcına sebep olabilir.

BAĞIRSAK SİSTEMİNİZİ BOZAR

BAĞIRSAK SİSTEMİNİZİ BOZAR
Poğaça tüketmek tuvalete çıkma sıklığınızı giderek azaltır ve bağırsak sisteminizde yavaşlamaya sebep olur. Bu zararların yanı sıra doğru tüketildiğinde, HDL adı verilen iyi kolesterolün azalmasını sağlama gibi faydaları da bulunur. Ancak sade poğaçanın sürekli olarak tüketilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu konuda dikkatli olmanızda yarar var.

MİDE PROBLEMLERİ YARATIR

MİDE PROBLEMLERİ YARATIR
Midesi hassas olan kişilerin tükettikleri sıcak poğaçalar midenin kısa sürede yanmasına ve ağrıya neden olabilmektedir.
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