KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Kahve içen herkesin bilmesi gereken kritik nokta! Bu şekilde içmek faydalıymış

    Kahve içen herkesin bilmesi gereken kritik nokta! Bu şekilde içmek faydalıymış

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.01.2024 17:45 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kahve güne daha zinde başlamak için tercih edilen içeceklerden biri. Dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahveyi tüketmeden önce bilmeniz gereken kritik noktayı haberimizde derledik.

    Kahve tüketimi son yıllarda artış göstermekle birlikte popülerliğini de aynı oranda artırdı. Neredeyse herkesin sabah vazgeçilmezi haline gelen kahve tüketimine dair bilinmeyen bir nokta ortaya çıktı.

    KAHVE İÇMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKEN KRİTİK NOKTA!

    Çoğu çalışma, yüksek düzeyde kafeinin gıdalardan kalsiyum emilimini engellediğini ve idrardaki mineral içeriğini artırdığını göstermektedir.

    Peki yüksek kafein seviyesi olarak kabul edilen şey nedir?

    Kafeinin etkilerini inceleyen bilim insanları, günde 400 mg'dan az kafein tüketmenin osteoporoz da dahil olmak üzere önemli bir sağlık sorunu riski oluşturmadığı konusunda hemfikirdir.

    400 mg kafein: 3-4 orta boy fincan kahve, 9–10 kutu gazoz, 7 enerji içeceği.

    Ancak diyetinizde yeterli miktarda kalsiyum (1000 ila 1200 mg) tüketerek aşırı kafein tüketiminin olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.

    Kafein, kalsiyum emilimini çok az azaltabilir (bir fincan kahve başına yaklaşık 4 mg kalsiyum kadar), ancak kahvenize 1-2 yemek kaşığı süt veya az yağlı krema ekleyerek bu durum tamamen telafi edilebilir.

    İlginçtir ki, 2020 yılında Hong Kong'da yapılan bir araştırma, kahve içen insanların kemik kütlesi yoğunluğunun, kahve içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kahve kafein
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

    Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.