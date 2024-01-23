Kahve içen herkesin bilmesi gereken kritik nokta! Bu şekilde içmek faydalıymış

Kahve tüketimi son yıllarda artış göstermekle birlikte popülerliğini de aynı oranda artırdı. Neredeyse herkesin sabah vazgeçilmezi haline gelen kahve tüketimine dair bilinmeyen bir nokta ortaya çıktı.
Çoğu çalışma, yüksek düzeyde kafeinin gıdalardan kalsiyum emilimini engellediğini ve idrardaki mineral içeriğini artırdığını göstermektedir.
Peki yüksek kafein seviyesi olarak kabul edilen şey nedir?
Kafeinin etkilerini inceleyen bilim insanları, günde 400 mg'dan az kafein tüketmenin osteoporoz da dahil olmak üzere önemli bir sağlık sorunu riski oluşturmadığı konusunda hemfikirdir.
400 mg kafein: 3-4 orta boy fincan kahve, 9–10 kutu gazoz, 7 enerji içeceği.
Ancak diyetinizde yeterli miktarda kalsiyum (1000 ila 1200 mg) tüketerek aşırı kafein tüketiminin olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz.
Kafein, kalsiyum emilimini çok az azaltabilir (bir fincan kahve başına yaklaşık 4 mg kalsiyum kadar), ancak kahvenize 1-2 yemek kaşığı süt veya az yağlı krema ekleyerek bu durum tamamen telafi edilebilir.
İlginçtir ki, 2020 yılında Hong Kong'da yapılan bir araştırma, kahve içen insanların kemik kütlesi yoğunluğunun, kahve içmeyenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.