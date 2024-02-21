Kahveyi yanlış içiyormuşuz '45 dakika' detayı! Uzmanı kahve içmek için en ideal zamanı paylaştı

Pek çok kişi sabah bir fincan kahve içmeden güne başlayamıyor. Pek çokları için yaygın alışkanlık olarak bu duruma dair uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Siz de kahve içmeyi seviyorsanız, yanlış içiyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre kahve içmenin ideal bir zamanı var. İşte kahve içmek için günün uygun olan o saatleri...