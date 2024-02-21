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    4. Kahveyi yanlış içiyormuşuz '45 dakika' detayı! Uzmanı kahve içmek için en ideal zamanı paylaştı

    Kahveyi yanlış içiyormuşuz '45 dakika' detayı! Uzmanı kahve içmek için en ideal zamanı paylaştı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
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    Sabah güne kahveyle başlamak pek çok kişinin sık yaptığı bir eylem. Ancak kahve tüketiminde bazı yanlışlar yapıyor olabilirsiniz. Uzmanlar; kahve içmek için gün içinde bazı ideal saatlerin olduğunu açıkladı. Çünkü kahveyi hangi saatte içtiğiniz sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip.

    Pek çok kişi sabah bir fincan kahve içmeden güne başlayamıyor. Pek çokları için yaygın alışkanlık olarak bu duruma dair uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Siz de kahve içmeyi seviyorsanız, yanlış içiyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre kahve içmenin ideal bir zamanı var. İşte kahve içmek için günün uygun olan o saatleri...

    KAHVEYLE İLGİLİ SIK YAPILAN YANLIŞI AÇIKLADI

    Dailystar'da yer alan habere göre; uyanır uyanmaz veya yatmadan altı saat önce kahve içmemeniz gerektiği belirtildi.

    Dr. Deborah Lee, kortizol hormonunun "kendi uyku döngünüze özel bir ritmi takip ettiğini" ve bunun sabah uyandıktan sonraki 30 ila 45 dakika içinde zirveye ulaştığını iddia ediyor. Daha sonra da gün boyunca yavaş yavaş azalıyor.

    Bu nedenle Dr. Lee, sabah kahvesinin tadını çıkarmak için en iyi zamanın sabah 10'da olduğunu veya o kadar uzun süre bekleyemiyorsanız sabah uyandıktan en az 45 dakika sonra olduğunu düşünüyor.

    Bu saatten önce içerseniz zamanla kahveye karşı "bağışıklık" kazanabilirsiniz.

    Kafein, beyninizdeki adenozin reseptörleri olarak bilinen uykuyu teşvik eden reseptörleri bloke ederek uyanık hissetmeye yardımcı olur.

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    kahve aç karnına kahve içmek
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