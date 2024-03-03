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  4. Kalabalığın arasına karıştı, Ankara havalarına eşlik etti! Mansur Yavaş'ın ziyaretinden renkli görüntüler ilgi çekti

Kalabalığın arasına karıştı, Ankara havalarına eşlik etti! Mansur Yavaş'ın ziyaretinden renkli görüntüler ilgi çekti

03.03.2024 12:41
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'daki Dostlar Konağı'nda gençlerle bir araya geldi. Yavaş Ankara havalarına eşlik ederken renkli görüntüler ortaya çıktı. Kalabalıkla birlikte eğlendiği anları Yavaş sosyal medya hesabından da paylaştı.

Seçim çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Dostlar Konağı'nda gençlerle geçirdiği neşeli anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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31 Mart yerel seçimlerine gidilen süreçte en çok konuşulan isimlerden biri olan Yavaş, başkentin göbeğinde yer alan Dostlar Konağı'nı ziyaret etti.

Mekanda Ankara havaları çalındı, kaşık oyunları oynandı.

Kalabalık grubun arasına karışan Mansur Yavaş kimileyin alkışlarla kimileyin de şarkı sözlerine katılarak müzikli eğlenceye eşlik etti.

Yavaş o geceden renkli görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşınca ilgi çekti.

Mansur Yavaş, paylaşımına düştüğü şu notla da dikkat çekti:

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Ankara havası
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