Kalabalığın arasına karıştı, Ankara havalarına eşlik etti! Mansur Yavaş'ın ziyaretinden renkli görüntüler ilgi çekti

Seçim çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Dostlar Konağı'nda gençlerle geçirdiği neşeli anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. 🇹🇷



Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar. 😉 pic.twitter.com/uwONZw9rYv