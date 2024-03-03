Kalabalığın arasına karıştı, Ankara havalarına eşlik etti! Mansur Yavaş'ın ziyaretinden renkli görüntüler ilgi çekti

Seçim çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Dostlar Konağı'nda gençlerle geçirdiği neşeli anlar sosyal medyada ilgi çekti.
Ankara mahalle kültürünü yaşatmak için 9 yıldır faaliyet gösteren Dostlar Konağı’nda genç hemşehrilerimizle ile bir araya geldik. 🇹🇷— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 3, 2024
Daha konforlu ve geniş bir mekanı hak ediyorlar. 😉 pic.twitter.com/uwONZw9rYv
31 Mart yerel seçimlerine gidilen süreçte en çok konuşulan isimlerden biri olan Yavaş, başkentin göbeğinde yer alan Dostlar Konağı'nı ziyaret etti.
Mekanda Ankara havaları çalındı, kaşık oyunları oynandı.
Kalabalık grubun arasına karışan Mansur Yavaş kimileyin alkışlarla kimileyin de şarkı sözlerine katılarak müzikli eğlenceye eşlik etti.
Yavaş o geceden renkli görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşınca ilgi çekti.
Mansur Yavaş, paylaşımına düştüğü şu notla da dikkat çekti: