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  4. Kamyon sürücüsünün yaptığı hareket şoke etti! Aracıyla yolun ortasında 2 saat boyunca...

Kamyon sürücüsünün yaptığı hareket şoke etti! Aracıyla yolun ortasında 2 saat boyunca...

18.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kamyon sürücüsü Akın Akalın, trafiğin ortasında yaptığı hareketle herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Akalın'ı görenler ihbarda bulunurken olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Ümraniye'de yolun ortasında 2 saat boyunca yolun ortasında park eden ve aracın içerisinde hareketsiz yatan hafriyat kamyonu sürücüsü Akın Akalın tüm ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Akalın'ın camına vurunca Akalın uyandı ve önlem olarak ambulansa alındı. İşte şaşkına çeviren olayın ayrıntıları!

(DHA)

KAMYONUN İÇİNDE HAREKETSİZ YATTIĞI GÖRÜLÜNCE...

YOLUN ORTASINA PARK ETTİ

YOLUN ORTASINA PARK ETTİ
Aşağı Dudullu Mahallesi Çoban Çeşme Caddesi'nde dün saat 06.00 sıralarında 34 ELL 042 plakalı hafriyat kamyonu şoförü Akın Akalın, aracını çalışır halde yolun ortasına park edip içinde uyuyakaldı.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜ GÖRENLER İHBAR ETTİ

KAMYON ŞOFÖRÜNÜ GÖRENLER İHBAR ETTİ
Kamyonun çalışır halde olduğunu ve içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler ihbarda bulundu.

EKİPLER ANLAMAYA ÇALIŞTI

EKİPLER ANLAMAYA ÇALIŞTI
İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisindeki Akın Akalın'a seslenerek durumunu anlamaya çalıştı.

CAMINA VURULUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

CAMINA VURULUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Ekipler kamyonun camına vurarak Akalın'ı uyandırdı.

AMBULANSA ALINDI

AMBULANSA ALINDI
Kamyonu yol kenarına park eden Akalın, araç içinde yaklaşık 2 saat uyuduğu için tedbir amaçlı ambulansa alındı.
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Anahtar Kelimeler:
kamyon
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