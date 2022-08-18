Kamyon sürücüsünün yaptığı hareket şoke etti! Aracıyla yolun ortasında 2 saat boyunca...

Ümraniye'de yolun ortasında 2 saat boyunca yolun ortasında park eden ve aracın içerisinde hareketsiz yatan hafriyat kamyonu sürücüsü Akın Akalın tüm ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Akalın'ın camına vurunca Akalın uyandı ve önlem olarak ambulansa alındı. İşte şaşkına çeviren olayın ayrıntıları!

(DHA)