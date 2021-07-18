Kandıra'da, bayram tatilinde 1 milyon ziyaretçi bekleniyor! ''Yüzde 50 daha ucuz, müsilaj yok''

Son yıllarda yıldızı parlayan tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

KANDIRA'YA YOĞUN İLGİ: ÇOK ŞÜKÜR MÜSİLAJ YOK

Çok sayıda mavi bayraklı plaj ile maviyle yeşilin iç içe geçtiği koyları barındıran Kandıra, doğaya yakın, kalabalıklardan uzak tatil arayışında olan İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yoğun rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi.

Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.