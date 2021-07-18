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Kandıra'da, bayram tatilinde 1 milyon ziyaretçi bekleniyor! ''Yüzde 50 daha ucuz, müsilaj yok''

18.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'in gözde yaz turizm merkezlerinden Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan butik otel ve apartların çoğu, Kurban Bayramı tatilini yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla geçirecek. Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 900 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyon olacağını düşünüyoruz" dedi. Güneş, ayrıca ''Güney alternatiflerini düşündüğümüzde Kandıra yüzde 50 daha ucuz'' şeklinde konuşuyor.

Son yıllarda yıldızı parlayan tatil destinasyonları arasında yer alan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

KANDIRA'YA YOĞUN İLGİ: ÇOK ŞÜKÜR MÜSİLAJ YOK

Çok sayıda mavi bayraklı plaj ile maviyle yeşilin iç içe geçtiği koyları barındıran Kandıra, doğaya yakın, kalabalıklardan uzak tatil arayışında olan İstanbullular tarafından yoğun ilgi görüyor.
Özellikle Kerpe, Kefken ve Cebeci gibi butik otel ve apart tarzı konaklama tesislerinin yoğunlukta olduğu destinasyonlarda rezervasyonlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle günler öncesinden doldu.
Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine, normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan itibaren yoğun rezervasyon dönemi geçirdiklerini söyledi.
Hafta içlerinin de geçen yıla göre daha yoğun olduğunu dile getiren Güneş, "Kurban Bayramı tatil süresi açıklanmadan günler önce 4-5 günlük rezervasyonlar doldu. Şu an rezervasyon oranı, yüzde 100'e yakın. İlk defa bu sene böyle bir durumla karşılaştık. Neredeyse bir ay önceden yüzde 100'e yakın doluluk yakalandı." diye konuştu.
Güneş, geçen yıla göre daha yoğun bir sezon beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 750 bin ziyaretçi geleceğini düşünüyorduk ama 900 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ziyaretçi sayısının 1 milyon olacağını düşünüyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kocaeli
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