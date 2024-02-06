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  4. Kanlar içinde kalmadan önce polis memurunun sesi yankılanmış! Adliye saldırısında 'uzun namlulu silahlar' detayı: "İçeride de bayılanlar oldu"

Kanlar içinde kalmadan önce polis memurunun sesi yankılanmış! Adliye saldırısında 'uzun namlulu silahlar' detayı: "İçeride de bayılanlar oldu"

06.02.2024 16:32 | Son Güncelleme:
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Bugün Çağlayan'daki İstanbul'da Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısını görgü tanıkları anlattı. Tanıkların ifadesine göre; saldırganlar polise uzun namlulu silahlarla ateş etti, adliyede bağrış çağrışlar koptu. Polis memurlarından birinin 'Vuruldum, vuruldum' diye bağırarak kanlar içinde kaldığı belirtildi. Ayrıca içerideki vatandaşlardan da bayılanlar olduğu aktarıldı.

Gündüz saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında panik yaşandı. DHKP/C’li teröristler Pınar Birkoç ve Emrah Yayla, ateş açtıktan sonra etkisiz hale getirildiler. Saldırı anında adliye içinde ve dışarıda bulunanlar yaşananları anlattı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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"POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ ETTİLER"

Saldırı anını gören Mahir Yıldız şunları anlattı: "Olay sırasında ben adliyedeki işlerimi bitirmiştim. Çıkış kapısına yöneldim, silah sesleri duydum.

2 kişi polise uzun namlulu silahlarla ateş etti. Ondan sonra da etkisiz hale getirdiler.

Bir polis yaralandı. İçeride bayağı bir panik havası oluştu, bayağı bir korku oldu. Giriş ve çıkışlar da kapatıldı. Olay böyle gelişti. Saldırganları ben gördüm. Bir polisi yaralı gördüm ama başka bir bilgim yok."

"BİR ANDA PANİKLE BAĞRIŞ ÇAĞRIŞ OLDU"

"BİR ANDA PANİKLE BAĞRIŞ ÇAĞRIŞ OLDU"

Adliyedeki terör saldırısında içeride bulunan görgü tanığı Banu Polat ise şöyle konuştu: "Saat 10-10 buçuk suları arasıydı. Ben adliyeye bazı işlemlerimi gerçekleştirmek suretiyle gelmiştim. Bir anda bir panik oldu. Bir bağrış, bir çağrış oldu.

"GÜVENLİKLER 'YAT, YAT, YAT' DİYE BAĞIRIYORDU"

"GÜVENLİKLER 'YAT, YAT, YAT' DİYE BAĞIRIYORDU"

Daha sonrasında zaten arkamı döndüğümde bütün polisler, güvenliklerin hepsi 'yat, yat, yat' diye bağırıyordu. Adliyenin içinde büyük bir çığlık çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı
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