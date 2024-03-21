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  4. Kar yağışı sonrası ilk görüntüler Ankara’dan geldi! Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak devam edecek

Kar yağışı sonrası ilk görüntüler Ankara’dan geldi! Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı ve sağanak devam edecek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 09:15
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Ankara’da kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Meteoroloji, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken kar yağışı ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ülke genelinde yağışların Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi. İşte hava durumu ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları…

Kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart hava durumu raporunu paylaştı. 17 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Kars'ta karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

PROF. DR. ORHAN ŞEN KUVVETLİ YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLERİ AÇIKLADI

PROF. DR. ORHAN ŞEN KUVVETLİ YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri paylaştı. Şen yoğun kar yağışı ve sağanak yağışa karşı uyardı: “Bugün perşembe İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar var. Cuma günü de devam edecek. Cumartesi doğuya kayacak Pazar günü yağışlar terk edecek Adıyaman, Hatay Adana Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl’de bugün kuvvetli yağmur, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de ise yoğun kar yağışı olacak.”

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da kent sakinleri, yeni güne karla uyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyılarında kuzey, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar Osmaniye il geneli ile Adana'nın güney ve doğu, Maraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Urfa’nın kuzey ve doğu, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ve Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 m üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Cuma (22.03.2024) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar
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