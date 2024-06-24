Karaciğer dostu 10 besin: Faydalarını duyan markete koşuyor!

Karaciğer birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Bu sebeple karaciğer sağlığını korumak genel sağlığı korumak açısından öneme sahiptir. Karaciğer sağlığını korumak için bu 10 besini mutlaka tüketmelisiniz.
C vitamini ve potasyum içerdiğinden karaciğer hücrelerini toksinlerden korur. Temizlenmesine yardımcı olur.
İçerdiği yüksek nitrattan dolayı karaciğer yağlanmasına karşı korur.
Glutatyon içerir ve karaciğerin işlemesi için çok değerlidir. Aynı zamanda safra akışını arttırır.
Omega 3 ve 6 içerir. Antioksidan özelliği yüksektir ve yağlanmaya karşı iyi gelir.
Selenyum içerir ve karaciğeri temizlemede etkilidir. Aynı zamanda bir sülfür kaynağıdır.