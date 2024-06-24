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    4. Karaciğer dostu 10 besin: Faydalarını duyan markete koşuyor!

    Karaciğer dostu 10 besin: Faydalarını duyan markete koşuyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.06.2024 15:00
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    Vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğer, vücuttaki toksik (zehirli) maddelerin uzaklaştırılması, metabolizma ve sindirim sisteminde rol alması ve bağışıklık fonksiyonlarını yerine getirme gibi önemli görevlere sahip. Dolayısıyla sağlıklı ve çalışan bir karaciğer olmadan bir kişi hayatını sürdüremez. Birbirinden faydalı bu 10 besini tüketerek hem karaciğer hem de genel sağlığınıza destek verebilirsiniz.

    Karaciğer birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Bu sebeple karaciğer sağlığını korumak genel sağlığı korumak açısından öneme sahiptir. Karaciğer sağlığını korumak için bu 10 besini mutlaka tüketmelisiniz.

    Vitrin

    KARACİĞER DOSTU BESİNLER

    PORTAKAL

    PORTAKAL

    C vitamini ve potasyum içerdiğinden karaciğer hücrelerini toksinlerden korur. Temizlenmesine yardımcı olur.

    MARUL

    MARUL

    İçerdiği yüksek nitrattan dolayı karaciğer yağlanmasına karşı korur.

    ISPANAK

    ISPANAK

    Glutatyon içerir ve karaciğerin işlemesi için çok değerlidir. Aynı zamanda safra akışını arttırır.

    CEVİZ

    CEVİZ

    Omega 3 ve 6 içerir. Antioksidan özelliği yüksektir ve yağlanmaya karşı iyi gelir.

    SARIMSAK

    SARIMSAK

    Selenyum içerir ve karaciğeri temizlemede etkilidir. Aynı zamanda bir sülfür kaynağıdır.

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    Anahtar Kelimeler:
    Karaciğer‎
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