Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? İşte Kastamonu, Sinop, Bartın'da sel felaketinde son durum...

Önceki günlerde meydana gelen ve çalışmaların sürdüğü sel felakettinde Karadeniz bölgesindeki durum merak ediliyor. Evlerin ve arabaların da hasar gördüğü felakette hayatını kaybeden vatandaşların sayısı araştırılıyor. AFAD çalışmalardaki son durumu açıkladı. İşte felakette son durum...
KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası kaç kişinin yaşamını yitirdiği ve felaketteki son durum merak ediliyor.
Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Sel sonrası Kastamonu'da 32, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirmişti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor ve Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden etkilenmiş olan yerler afet bölgesi ilan edildi.
Yapılan açıklamalara göre felakette hayatını kaybeden sayısı son olarak 55'e yükseldi.
AFAD AÇIKLAMADA BULUNDU
AFAD, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin açıklamada bulunmuş ve tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle birlikte tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği ifade etmişti. Yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile beraber UMKE personelince sürdürüldüğü söylenilen açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde de arama ve kurtarma ekipleri tarafından ayrıntılı çalışmalara devam edildiği bildirildi. Ayrıca, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği söylendi.