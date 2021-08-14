Karadeniz'deki sel felaketinde kaç kişi öldü? İşte Kastamonu, Sinop, Bartın'da sel felaketinde son durum...

AFAD AÇIKLAMADA BULUNDU

AFAD, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin açıklamada bulunmuş ve tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle birlikte tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği ifade etmişti. Yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile beraber UMKE personelince sürdürüldüğü söylenilen açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde de arama ve kurtarma ekipleri tarafından ayrıntılı çalışmalara devam edildiği bildirildi. Ayrıca, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği söylendi.