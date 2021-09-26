Karadeniz usulü çözüm! Kafasını tavana vurunca sinirlendi, aracını kamyonete çevirdi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde çay müstahsili olan Ömer Deniz, çayları topladıktan arabasına yüklemek istedi. Çay bezlerini sığdıramadığı aracının tavanına kafasını da çarpan Deniz, sinirlenerek spiral ile panelvan aracının tavanını kesti.

ÇAY SEZONUNU BİTİRDİ, ARACI MODİFİYE ETTİ

Etrafındaki kişilerin şaşkınlıkla baktığı araca yeni bir kasa alan Deniz, çay sezonunun bitimiyle beraber kasayı araca ekleyerek yeni bir ruhsat almayı planlıyor.

Kafasını tavana vurunca sinirden aracının tavanını kestiğini belirten Ömer Deniz “Çay çiftçisiyim. Arabama çay koyarken kafam tavanına vuruyordu. 8–10 bez çay anca sığıyordu arabaya. Şimdi arabaya yük koymak daha rahat oluyor. İşçilerim de arabanın arkasındaki ara bölmede oturuyor. Arabanın arkasında ağırlık olmayınca çok patinaj yapıyordu" dedi.

Kendisine sosyal medyadan birçok mesaj ve yorum geldiğini dile getiren Deniz “Bir arkadaşım 'Abi bu arabayı internete atalım' dedi. Bana gelen yorumlar ‘tam Karadeniz usulü’ , ‘tam bir Karadeniz zekâsı’ şeklinde oluyor. Tanımadığım birçok kişiden yorumlar alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Türkiye’nin birçok yerinden arkadaşlarım arıyor ‘Ömer abi sen ne yaptın öyle?’ diye. Ben de soran kişilere durumu anlatıyorum” dedi.