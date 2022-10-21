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Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

20.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, kargo kutusunda 25 kilo kaçak nargile tütünü, plastik varillerden de 7 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, kargo kutusunda 25 kilo kaçak nargile tütünü, plastik varillerden de 7 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgisi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazancın ve devletin vergi kayıplarının önlenmesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. KOM ekipleri, yaptıkları 2 ayrı operasyonla kaçakçılara göz açtırmamakta kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bir kargo şubesinde şüpheli bir koli olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kargo şubesine gelen ekipler, söz konusu koliye el koyarken, kargoyu teslim almaya gelen şüpheliyi de yakaladı. El konulan kargo kutusunun içinden ayrı ayrı paketlenmiş halde toplamda 25 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı.
Öte yandan, KOM ekiplerinin yaptığı bir diğer çalışmada ise, merkez Selçuklu ilçesinde Sanayi Sitesi’nde bir çekicinin yakıt deposuna kaçak akaryakıt aktarıldığı tespit edildi. Bir iş yerinde park halinde olan ve üzerinde bin litrelik 4 adet plastik tank bulunan bir araçta ve yakıt aktarımı yapılan çekicinin yakıt deposunda yapılan aramada ise toplam 7 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Her iki olayda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı

Kargo kutusundan kaçak nargile tütünü, plastik varillerden kaçak akaryakıt çıktı
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Konya

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