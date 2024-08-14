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    4. Karıncalardan kurtulmanın 7 kesin yöntemi! Evinizdeki karıncaların kökünü kurutacak

    Karıncalardan kurtulmanın 7 kesin yöntemi! Evinizdeki karıncaların kökünü kurutacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.08.2024 14:11
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    Evdeki karıncalara zarar vermeden uzaklaştırmanın bazı yöntemleri var. Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte karıncalarda bir hayli çoğalarak bazı evleri istila altına alabiliyor. Karıncalar her ne kadar zararsız hayvanlar olsa da sürekli ayak altında dolaşmaları can sıkıcı olabiliyor. Karıncalardan uzaklaşmak için kimyasal yöntemler yerine bu 7 doğal yönteme başvurabilirsiniz.

    Karıncalardan kurtulma yöntemleri sıcaklıkların giderek artmasıyla birlikte daha sık araştırılır oldu. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından kurtulmak için birçok doğal formül var. Bunlardan en etkili olan 7 karınca kovucu yöntemi haberimizde derledik.

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    Express

    KARINCALARDAN KURTULMANIN 7 YÖNTEMİ

    KAHVE

    KAHVE

    Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.

    SİRKE

    SİRKE

    Karıncalar sirke kokusunu da pek sevmezler. Gün içerisinde 3-4 defa karıncaların çıktığı bölgeye sirke dökebilirsiniz. Ya da bir sprey şişesine koyun ve bu bölgelere püskürtebilirsiniz. Kısa süre içerisinde karıncalar yok olacaktır.

    TUZ

    TUZ

    Karıncaların çıktığı yere tuz koymak karıncaları uzaklaştırmaya yarayacaktır. Bu nedenle karıncaların çıktığı bölgeleri öğrendikten sonra bir miktar o bölgelere tuz koymanız etkili olacaktır.

    BEBEK PUDRASI

    BEBEK PUDRASI

    Karıncalar bebek pudrası bulunan yere gelmezler. Yine karıncaların çıktığı yerlere bebek pudrası dökebilirsiniz. Karıncalar pudra dökülen yerden uzaklaşır ve bir daha gelmez.

    NANE

    NANE

    Karıncalar naneden çok hoşnut olmazlar. Bu sebeple karıncaların olduğu bölgeye nane koyabiliriz. Ya da nane yağını karıncaların çıktığı bölgeye bir miktar dökebilirsiniz. Kokusu duyan karıncalar bu bölgeden anından uzaklaşacaklardır.

    Anahtar Kelimeler:
    karınca
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