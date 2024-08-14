Karıncalardan kurtulmanın 7 kesin yöntemi! Evinizdeki karıncaların kökünü kurutacak

Karıncalardan kurtulma yöntemleri sıcaklıkların giderek artmasıyla birlikte daha sık araştırılır oldu. Özellikle mutfakta, balkonda ve bahçede artış gösteren karınca istilalarından kurtulmak için birçok doğal formül var. Bunlardan en etkili olan 7 karınca kovucu yöntemi haberimizde derledik.
Türk kahvesinin telvesini dökmeyin. Karıncaların yuvası için ayırın. Her bir karınca yuvası için bir kaşık kahve telvesi yeterli olacaktır.
Karıncalar sirke kokusunu da pek sevmezler. Gün içerisinde 3-4 defa karıncaların çıktığı bölgeye sirke dökebilirsiniz. Ya da bir sprey şişesine koyun ve bu bölgelere püskürtebilirsiniz. Kısa süre içerisinde karıncalar yok olacaktır.
Karıncaların çıktığı yere tuz koymak karıncaları uzaklaştırmaya yarayacaktır. Bu nedenle karıncaların çıktığı bölgeleri öğrendikten sonra bir miktar o bölgelere tuz koymanız etkili olacaktır.
Karıncalar bebek pudrası bulunan yere gelmezler. Yine karıncaların çıktığı yerlere bebek pudrası dökebilirsiniz. Karıncalar pudra dökülen yerden uzaklaşır ve bir daha gelmez.
Karıncalar naneden çok hoşnut olmazlar. Bu sebeple karıncaların olduğu bölgeye nane koyabiliriz. Ya da nane yağını karıncaların çıktığı bölgeye bir miktar dökebilirsiniz. Kokusu duyan karıncalar bu bölgeden anından uzaklaşacaklardır.