Karnında 4 aylık bebeğiyle tabuta sarılıp feryat etti! 6 ilde yürek yakan anlar: Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ KAMUFLAJLA UĞURLADI

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kur’an-ı Kerim, ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.