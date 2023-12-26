Karnında 4 aylık bebeğiyle tabuta sarılıp feryat etti! 6 ilde yürek yakan anlar: Şehitler son yolculuklarına uğurlandı

Cuma ve cumartesi günleri aldığımız 12 şehit haberinin ardından Türkiye kahramanlara son görevini yerine getiriyor. Bugün de helalliklerin alınmasının ardından 6 şehit, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Kalabalıkların dikkat çektiği cenaze törenlerinde kimi şehit yakınları feryatlarla yürekleri titretti, kimileri ayakta durmakta güçlük çekti.
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli’ye getirildi. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kur’an-ı Kerim, ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde birlikte yaşadığı eşinin evinin önüne getirildi. Burada eşi ve yakınlarından helallik alındıktan sonra şehit cenazesi, baba ocağı Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi’ne hareket etti. Burada alınacak helalliğin ardından cenaze, Tavas Mezarlığı’na defnedilecek.
Öte yandan, şehidin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Çilem Serinkan’ın gözyaşları yürekleri dağladı.
Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini asker kamuflajı ile uğurlaması ise törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için memleketi Sinop’un Boyabat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.