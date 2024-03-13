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  4. Kart ile ödedi, fişinde fark etti! Sigaradaki 1,5 TL'lik komisyon ücretini görünce... Esenyurt'taki market kan gölüne döndü

Kart ile ödedi, fişinde fark etti! Sigaradaki 1,5 TL'lik komisyon ücretini görünce... Esenyurt'taki market kan gölüne döndü

13.03.2024 12:06
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Markete sigara almak için giren bir adam 1.5 TL'lik ekstra komisyon ücretini duyunca sinirlendi. Bir süre market sahibiyle tartışıp alışveriş yapmaktan vazgeçen adam, kapıdan çıkarken geri dönüp dehşet saçtı. Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Marketin içi kan gölüne döndü.

Esenyurt’taki olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

KART İLE ÖDEDİ, FİŞİNDE FARK ETTİ

KART İLE ÖDEDİ, FİŞİNDE FARK ETTİ

Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.

Durumu market sahibi Nihat K.’ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı.

YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

YUMRUKLAMAYA BAŞLADI

Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.

Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu.

Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kavga
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