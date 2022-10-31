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Kasımda aşk başkadır! Bu ay hem aşkı hem de parayı bulacak burçlar

31.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk herkesin yaşaması gereken duygular arasında bulunuyor. Aşkın daha çok yaz aylarında ortaya çıktığı düşünülse de kış aylarında yaşanan aşklar çok daha kalıcı oluyor. Bazı aylarda kısmetimiz açılabiliyor. Belki de bu ay Kasımda aşk başkadır diyen burçlardan olabilirsiniz. İşte Kasım'da kısmeti açık burçlar...

Kısmetimiz hem aşk hem de para konusunda oldukça etkili oluyor. Dönem dönem kısmetinizin kapandığını düşünüyor olabilirsiniz. Aşkı bir türlü bulamıyorsanız şansınız bu ay tersine dönecek olabilir. Kasım ayında aşkı bulacak ve maddi konularda oldukça şanslı olacak burçlar bazı burçlar bulunuyor.

BU AY AŞKI BULACAK BURÇLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Kasım ayının en şanlı burçları arasında yer alan Koç'lar bahtı en açık burçlardan. Hem evlilik hem de maddi açıdan şanslı olan bu burçlar çalışmaktan hoşlandıkları için para nadiren onlar için sıkıdır. Para konusunda çok şanslı ve istekli olan bu burçlar evlilik konusunda da şanslı. Koç, mümkün olduğu kadar çok para kazanabilecekleri kadar eğlenecek!

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Yeni ayla birlikte önlerine birçok fırsat çıkacak olan Boğa'lar hem maddi açıdan hem de evlilik yönünden şanslı olacak. İstediğini elde etmek için sıkı çalışırlar ve karşındakilere her zaman saygı duyarlar. Hedeflerinin her zaman gerçekleştirmeye çalışırlar. İlişki bakımından da sevdikleri zaman tam severler. Boğalarda Kasım aynın en bahtı açık burçlarından.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslanlar çok seçicidir ve her şeyden zevk almazlar. İlişki bakımından sadık olan bu burçlar en güvenilir kişilerdir. Para konusunda hırslı olan aslanlar aynı zamanda tutarlıdırlar. Evren, onlara ancak tutarlılık ilkelerini takip ettikleri takdirde dünyanın tüm başarısını bahşetmiştir. Bu burç para harcamayı sevse de uzun vadeli düşünmeyi bilir ve harcamaları için bir plan yapar.
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