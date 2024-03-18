Kate Middleton ortaya çıktı mı? Öldüğü bile iddia edilmişti! Fotoğraf yok, açıklama var... 'Orada görmek beni çok şaşırttı'

Meghan Markle, Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth, Kral Charles ve Kate Middleton... İngiliz Kraliyet Ailesi'nde peş peşe yaşanan ve sosyal medyayı hakkında konuşturan olaylar bitmek bilmiyor.
Bir sağlık sorunu yaşadığı açıklanan ve uzun bir süre kamuoyunun karşısına çıkmayan Kate Middleton'ın ortalıkta gözükmemesi hem endişeye hem de hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmasına neden oldu.
Ameliyat olduğu gerekçesiyle bir süre önce hastaneye kaldırılan ve o dönemden beri kamuoyunun karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçtiğimiz haftalarda Anneler Günü için sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak fotoğraf, fotoşopla oynandığı gerekçesiyle büyük tepki çekmişti.
Kate'in bu paylaşımı tepki çekerken aynı zamanda da kafa karışıklığına yol açmıştı.
Hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Kate Middleton'ın eşi Prens William ile ayrıldıkları bile iddia olarak ortaya atılmıştı.
Prens William'ın Rose Hanbury ile aşk iddiaları da ortalığı karıştırmıştı.