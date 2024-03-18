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  4. Kate Middleton ortaya çıktı mı? Öldüğü bile iddia edilmişti! Fotoğraf yok, açıklama var... 'Orada görmek beni çok şaşırttı'

Kate Middleton ortaya çıktı mı? Öldüğü bile iddia edilmişti! Fotoğraf yok, açıklama var... 'Orada görmek beni çok şaşırttı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.03.2024 09:58
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Bir süredir İngiliz Kraliyet Ailesi üzerinde kara bulutlar dolanıyor. Ancak özellikle son dönemde Kate Middleton'ın ortalarda görünmemesi sosyal medyada çeşitli spekülasyonları ve iddiaları da beraberinde getirdi. Son olarak sosyal medyada öldüğü bile iddia edilen Kate Middleton hakkında yeni bir açıklama geldi. Kate Middleton'ın 'oynanmış' fotoğrafının büyük tepki çekmesinin ardından, Prenses Kate'in ortaya çıktığı söylendi.

Meghan Markle, Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth, Kral Charles ve Kate Middleton... İngiliz Kraliyet Ailesi'nde peş peşe yaşanan ve sosyal medyayı hakkında konuşturan olaylar bitmek bilmiyor.

Manşet yönlendirme

KATE MIDDLETON İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bir sağlık sorunu yaşadığı açıklanan ve uzun bir süre kamuoyunun karşısına çıkmayan Kate Middleton'ın ortalıkta gözükmemesi hem endişeye hem de hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmasına neden oldu.

Ameliyat olduğu gerekçesiyle bir süre önce hastaneye kaldırılan ve o dönemden beri kamuoyunun karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçtiğimiz haftalarda Anneler Günü için sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak fotoğraf, fotoşopla oynandığı gerekçesiyle büyük tepki çekmişti.

Kate'in bu paylaşımı tepki çekerken aynı zamanda da kafa karışıklığına yol açmıştı.

Hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Kate Middleton'ın eşi Prens William ile ayrıldıkları bile iddia olarak ortaya atılmıştı.

Prens William'ın Rose Hanbury ile aşk iddiaları da ortalığı karıştırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Middleton kraliyet ailesi
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