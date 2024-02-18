Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi 'Aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim' Ama gerçek çıktı

Hatay’da yaşayan Fehim Bayır, asrın felaketi sonrası Antakya ilçesindeki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan Bayır, öğrenme aşkıyla 3 üniversitede eğitimini devam ettiriyor. Bir yandan eğitimini devam ettiren ve kebapçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen sürpriz telefonla Bağımsız Türkiye Partisi’nden Antakya Belediye Başkan Adayı oldu.
İlk arandığında gelen teklife inanmayan 33 yaşındaki Belediye Başkan Adayı Bayır, gençleri ve esnafı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.
Bayır, Belediye başkan adaylarının genellikle maddi durumu güçlü olan insanlar olduğu için esnaftan belediye başkan adayı çıkmadığını belirtti.
Bayır, “Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Belediye başkanıyım. Üniversite olarak; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Yüksek Lisans bölümü öğrencisiyim. Şu anda Antakya’dayım ve kebapçılık yapıyorum. BTP’den belediye başkan adayıyım." dedi.
Devamında Bayır "Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayır, "Türkiye’de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık. Ben 33 yaşındayım, şu anda kebapçılık yapıyorum” şeklinde konuştu.