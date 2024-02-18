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  4. Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi 'Aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim' Ama gerçek çıktı

Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi 'Aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim' Ama gerçek çıktı

18.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Hatay’da kebapçılık yapan 3 üniversite mezunu Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Antakya Belediye başkan adayı oldu. Adaylık teklifini telefonla aldığını söyleyen Bayır, ilk arandığında kendisinin bile aday olacağına inanmadığını belirtip şaşkınlık yaşadığını söyledi. Bayır "Genelde zengin insanlara gider bu tür teklifler. İlk defa böyle bir teklif aldım, şaşırdım. Sonra da sevindim" dedi. Babası da "İşin gerçeği şaşırdık, sonra da baktık doğru. Rabbim yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Hatay’da yaşayan Fehim Bayır, asrın felaketi sonrası Antakya ilçesindeki prefabrik iş yerinde kebapçılık yapmaya başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan Bayır, öğrenme aşkıyla 3 üniversitede eğitimini devam ettiriyor. Bir yandan eğitimini devam ettiren ve kebapçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen sürpriz telefonla Bağımsız Türkiye Partisi’nden Antakya Belediye Başkan Adayı oldu. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İLK DUYDUĞUNDA KENDİSİ BİLE İNANAMADI, KEBAPÇI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

İlk arandığında gelen teklife inanmayan 33 yaşındaki Belediye Başkan Adayı Bayır, gençleri ve esnafı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

"HER ZAMAN ZENGİN İNSANLAR YA DA ARKASI GÜÇLÜ İNSANLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUYOR"

"HER ZAMAN ZENGİN İNSANLAR YA DA ARKASI GÜÇLÜ İNSANLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUYOR"

Bayır, Belediye başkan adaylarının genellikle maddi durumu güçlü olan insanlar olduğu için esnaftan belediye başkan adayı çıkmadığını belirtti.

Bayır, “Ben Fehim Bayır, Bağımsız Türkiye Partisi Belediye başkanıyım. Üniversite olarak; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sigortacılık, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği mezunuyum. Yüksek Lisans bölümü öğrencisiyim. Şu anda Antakya’dayım ve kebapçılık yapıyorum. BTP’den belediye başkan adayıyım." dedi.

Devamında Bayır "Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YAŞLI BİR SİYASETİMİZ VAR"

"TÜRKİYE'DE YAŞLI BİR SİYASETİMİZ VAR"

Bayır, "Türkiye’de yaşlı bir siyasetimiz var. Biz gençleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden aday olarak çıktık. Ben 33 yaşındayım, şu anda kebapçılık yapıyorum” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kebapçı aday bağımsız türkiye partisi
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