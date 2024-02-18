Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi 'Aslında inanmadım, ne yalan söyleyeyim' Ama gerçek çıktı

Devamında Bayır "Her zaman zengin insanlar ya da arkası güçlü insanlar belediye başkan adayı oluyor. Bizim esnaf arkadaşlarımız, maddi durumu çok iyi olmayan insanlarımız buna cesaret edemiyor. Biz de bu algıyı değiştirmek adına kaybedeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Gençlerin önünü açmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.