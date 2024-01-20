Kepeğe karşı en etkili formül! Sadece 2 malzeme kepeğin kökünü kazıyor, tekrar oluşumunu engelliyor

Saçta oluşan kepek problemi bazen can sıkıcı olabiliyor. Kepek karşıtı şampuanlardan iyi bir verim alamadıysanız bu doğal karışımı gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Peki, kepek nasıl geçer? İşte kepekten kurtulmanın en etkili ve doğal yolu...
Kepeğin nedeni saçtaki maya benzeri bir mantardır ve şampuanlar genelde tedavi etmez, ancak maskeler.
Buna karşı 2 yemek kaşığı hint yağına, 8-10 damla limonotu yağı denk gelecek şekilde karıştırıyoruz.
Yeterli gelmiyorsa bu miktarı arttıradabilirsiniz. Gece yatmadan önce saçlı deriye uygulamak gerekiyor. Sabah kalktığınızda normal bir şekilde saçınızı yıkayabilirsiniz.
Bu karışım saçtaki kepek sorununu kökten çözüme kavuşturuyor.