Kepeğe karşı en etkili formül! Sadece 2 malzeme kepeğin kökünü kazıyor, tekrar oluşumunu engelliyor

Saçta oluşan kepek problemi bazen can sıkıcı olabiliyor. Kepek karşıtı şampuanlardan iyi bir verim alamadıysanız bu doğal karışımı gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Peki, kepek nasıl geçer? İşte kepekten kurtulmanın en etkili ve doğal yolu...