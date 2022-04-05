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Kepekli saç görünümünden kurtulmak için

05.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepek rahatsız edici saç sorunları arasında yer alıyor. Kepekten kurtulmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Bu yöntemlerin çoğu etkili bir sonuç veremiyor. Saçınızı kepeklerden arındırmak adına aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz.

Kepek hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen görsel olarak rahatsız eden saç sorunları arasında bulunuyor. Kepek oluşumu her zaman özel faktörlere, yaşa ve iklime bağlıdır. Işığa, özellikle kışın UV ışınına çok az maruz kalma kepek üretimini artırır. Saç bakım rutini de önemli bir rol oynar. Kepek oluşumu saç yeterli sıkta yıkanmazsa belirginleşir. Özellikle koyu renk giysilerde oldukça belli olan kepeklerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kepeklerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

KEPEĞİ ÖNLEYECEK ÇÖZÜMLER

LİMON SUYU

LİMON SUYU
Saç diplerinize limon suyunu sürüp iyice yediriniz. 20-25 dakika bekletiniz. Beklemenin ardından saçı iyice yıkayınız.

ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağını saçınızı yıkamadan önce tüm saçınıza sürünüz. Kafanıza sürdüğünüz zeytinyağını saçınızda ne kadar tutarsanız o kadar faydalı olacaktır. Uyumadan önce saçınıza yağ sürüp kafanızı havlu ile sarabilirsiniz. Uyandıktan sonra saçınızı iyice yıkayınız. Zeytinyağı sayesinde parlak, beslenmiş ve kepeklerden arınmış saçlara kavuşmuş olacaksınız.

YUMURTA SARISI

YUMURTA SARISI
Yumurta sarısını iyice karıştırarak saçınıza uygulayınız. Saçınıza uyguladıktan sonra bone takabilirsiniz. Yumurtayı saçınızda 1 saat tuttuktan sonra iyice yıkayınız.

ÇEMENOTU TOHUMU

ÇEMENOTU TOHUMU
1 yemek kaşığı çemenotu tohumunu ufalayınız. Ufalanan tohumları iki fincan sıcak suda demleyiniz. Bu karışımı bir gece bekletiniz. Bekleyen karışımı süzünüz. Süzdüğünüz suyu saçınıza iyice yediriniz. 1 saat beklettikten sonra yıkayınız.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Çeyrek bardak elma sirkesini çeyrek bardak su ile seyreltiniz. Bu karışımı saçınıza yediriniz. 1 saat bekletiniz. Daha sonra iyice durulayınız. Elma sirkesi hem kepeklerinizden kurtulmanızı sağlayacak hem de saçınızın daha parlak olmasına yarayacak.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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