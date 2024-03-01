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    4. Kilo almanızın sebebi bu olabilir! Uzmanından tatlı krizini yenmeye yönelik 11 etkili öneri

    Kilo almanızın sebebi bu olabilir! Uzmanından tatlı krizini yenmeye yönelik 11 etkili öneri

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.03.2024 10:30
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    Şiddetli şekilde tatlı tüketme ihtiyacına tatlı krizi deniyor. Tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Dilara Durak, “Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabilir. Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilendirildiği için bireysel yaklaşım benimsemek önemli.” uyarısında bulundu. Durak, tatlı krizini yenmeye yönelik öneriler de paylaştı.

    Hormonal dengenin tatlı yeme isteğini etkilediğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak, “Serotonin, mutluluk hissini artıran bir nörotransmitterdir. Tatlı tüketimi, serotonin salınımını artırabilir. Bu nedenle, kişiler stresli veya üzgün olduklarında tatlı tüketme isteği artabilir. Leptin, tokluk hissini kontrol eden bir hormondur, ghrelin ise açlık hissini artıran bir hormondur. Bu hormonların dengesizliği, tatlı krizlerine neden olabilir. Özellikle menstrüasyon dönemlerinde, hormonal değişiklikler tatlı krizlerini tetikleyebilir. Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

    ChefGPT

    TATLI KRİZLERİNE KARŞI 11 ÖNERİ!

    Kan şekerinin düşmesinin vücudu enerji arayışına ittiğini belirten Durak, “Bu durum, tatlı veya karbonhidratlı gıdaların tüketilmesini isteyen bir tepkiye neden olabilir. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar, kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynar” diyerek tatlı krizini yenmek için şu önerilerde bulundu:

    “SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN”

    “SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN”

    “Sağlıklı atıştırmalıklar, meyve dilimleri, sebzeler, yoğurt veya yulaf ezmesi gibi düşük kalorili alternatiflerdir. Hazır bulundurarak tatlı krizlerinizde bu sağlıklı seçeneklere yönelebilirsiniz.

    “PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEK”

    “PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEK”

    Protein, tokluk hissini artırabilir ve kan şekerini dengede tutabilir. Tavuk, balık, mercimek, nohut gibi protein kaynaklarını içeren yemekler tüketmek tatlı ihtiyacını azaltabilir.

    “SU İÇMEK”

    “SU İÇMEK”

    Su içmek, açlık hissini azaltabilir ve vücutta oluşan susuzlukla karıştırılan tatlı krizlerini önleyebilir.

    “DENGELİ ÖĞÜNLER TÜKETMEK”

    “DENGELİ ÖĞÜNLER TÜKETMEK”

    Dengeli öğünler, kan şekerinin dalgalanmalarını önleyerek tatlı krizlerini kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

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