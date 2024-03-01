Kilo almanızın sebebi bu olabilir! Uzmanından tatlı krizini yenmeye yönelik 11 etkili öneri

Hormonal dengenin tatlı yeme isteğini etkilediğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak, “Serotonin, mutluluk hissini artıran bir nörotransmitterdir. Tatlı tüketimi, serotonin salınımını artırabilir. Bu nedenle, kişiler stresli veya üzgün olduklarında tatlı tüketme isteği artabilir. Leptin, tokluk hissini kontrol eden bir hormondur, ghrelin ise açlık hissini artıran bir hormondur. Bu hormonların dengesizliği, tatlı krizlerine neden olabilir. Özellikle menstrüasyon dönemlerinde, hormonal değişiklikler tatlı krizlerini tetikleyebilir. Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

