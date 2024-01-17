KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Kilo vermek isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekiyor! Yağ yakmanın 5 altın kuralı

    Kilo vermek isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekiyor! Yağ yakmanın 5 altın kuralı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kilo verme sürecinde doğru adımları atmak hedefinize ulaşmanızı sağlayan önemli bir faktördür. Yağ yakabilmek için bazı hususları bilmek kilo verme sürecinizi daha etkili ve hızlı hale getirebilir. İşte, kilo vermek isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken 5 altın kural...

    Kilo vermek isteyenlerin karşılaştığı zorluklar arasında yağ yakma süreci yer alıyor. İşte bu noktada yağ yakmanın 5 altın kuralı devreye giriyor. Kilo verme hedefine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak isteyenler konuya dair detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Kilo vermek isteyen herkesin mutlaka bilmesi gereken altın kurallara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    YAĞ YAKMANIN 5 ALTIN KURALI!

    Günlük kilon başına 30 ml su tüket.( Örn: 70*0.30 ml = 2.1 litre)

    Kalori açığı oluştur. Hacimce büyük enerjisi düşük besinler tüket.

    Protein tüketimini artır. Uzun süre tokluk sağlayan besinlere beslenmende yer ver. Kaliteli besin seçimi, en az kalori açığı oluşturmak kadar önemlidir.

    Kardiyo yap ve ağırlık çalış. Ağırlık çalışmaları, antrenmanlardan sonra vücudun doğal yağ yakma kapasitesini maksimuma çıkarıyor.

    Düzenli uyu. Düzenli uyumadığınızda vücudunuzun tüm ritmi bozulabilir ve bu durum direk metabolizmanızı etkileyebilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kalori su Kilo vermek protein et balık spor yapmak yağ yakan besinler
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.