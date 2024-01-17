Kilo vermek isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekiyor! Yağ yakmanın 5 altın kuralı

Kilo vermek isteyenlerin karşılaştığı zorluklar arasında yağ yakma süreci yer alıyor. İşte bu noktada yağ yakmanın 5 altın kuralı devreye giriyor. Kilo verme hedefine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmak isteyenler konuya dair detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Kilo vermek isteyen herkesin mutlaka bilmesi gereken altın kurallara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Günlük kilon başına 30 ml su tüket.( Örn: 70*0.30 ml = 2.1 litre)
Kalori açığı oluştur. Hacimce büyük enerjisi düşük besinler tüket.
Protein tüketimini artır. Uzun süre tokluk sağlayan besinlere beslenmende yer ver. Kaliteli besin seçimi, en az kalori açığı oluşturmak kadar önemlidir.
Kardiyo yap ve ağırlık çalış. Ağırlık çalışmaları, antrenmanlardan sonra vücudun doğal yağ yakma kapasitesini maksimuma çıkarıyor.
Düzenli uyu. Düzenli uyumadığınızda vücudunuzun tüm ritmi bozulabilir ve bu durum direk metabolizmanızı etkileyebilir.