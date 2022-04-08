Kimyasal temizlik malzemelerine para vermeye son! Evde kendi temizleyicinizi yapabilirsiniz

Temizlik ürünü kullanılmadan yapılan temizlikte istenilen hijyen tam olarak sağlanmıyor. Fakat temizlik ürünleri çoğu hem zararlı hem de oldukça pahalı. Bu sebeple evde hesaplı ve zararsız olan kendi temizlik ürünlerinizi yaparak da lekeleri çıkartabilir, istediğiniz hijyeni sağlayabilirsiniz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ TEMİZLEYİCİ TARİFLERİ

BULAŞIK DETARJANI OLARAK TUZ 1/4 bardak deniz tuzunu alınız, seçtiğiniz esans yağ (mandalina, limon, portakal yağını kullanabilirsiniz) ile iyice birbirine yediriniz. Ardından 1 bardak karbonat, 2 yemek kaşığı parçalanmış limon tozu ve 1 bardak hardal tozunu ekleyip iyice birbirine karıştırınız. İçine hazırladığınız karışımı koyacağınız kabın nemli olmaması gerekiyor. Satın aldığınız bulaşık deterjanını kullandığınız her yerde bu yaptığınız deterjanı da rahatça kullanabilirsiniz. Sadece hassas yüzeylerin çizilmemesi için biraz daha hassas olmanız gerekiyor.

YAĞ LEKELERİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM 2 su bardağı su, 1 limonun suyu, 1 yemek kaşığı karbonat, 1/2 çay kaşığı kadar sıvı kastil sabununu (Aktarlarda ya da internette bulabilirsiniz, yüksek oranda zeytinyağı içeren doğal bir sabundur) sprey şişesine koyarak karıştırınız. Bu karışımı ahşap yüzeyler hariç lekesi olan alanlara uygulayıp bir süre beklettikten sonra mikrofiber bezlerle temizleyiniz.

TEMİZLİK İÇİN BİR NUMARA SİRKE 1/2 su bardağı beyaz sirke, 2 yemek kaşığı karbonat, 10 damla lavanta, 10 damla limon yağı, 3/2 su bardağı suyunu (1 su bardağı + yarım bardak) sprey şişesine alarak iyice çalkalayınız. Kullanırken temizlik yapacağınız alana uygulayıp 10 dakika bekletiniz ve ardından siliniz.

KROM YÜZEYLER İÇİN SİRKE 2 su bardağı su, 1/2 çay kaşığı kadar sıvı kastil sabunu, 3 yemek kaşığı beyaz sirkeyi sprey şişesine alıp iyice çalkalayınız. Hazırlanan karışımı ocak, fırın ya da musluklar, krom olduğunu bildiğimiz kirli yüzeylere püskürterek 10 dakika bekletip nemli bir bezle silip kurulama beziyle üstünden geçiniz. Bu sayede krom yüzeylerin temizliği sağlanacak ve su lekesi kalmayacaktır.