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Kimyasal temizlik malzemelerine para vermeye son! Evde kendi temizleyicinizi yapabilirsiniz

08.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde temizlik yaparken bilmeden birçok zararlı kimyasal içeren temizleyiciler kullanılıyor. Bu temizlik maddelerini kullanmak hem sağlığa hem de temizlenen yere zarar verebiliyor. Git gide artan temizlik ürünlerinin fiyatlarından ve kimyasalların zararlarından uzak durmak isteyenler evde kendi temizlik ürününü yapabilirler.

Temizlik ürünü kullanılmadan yapılan temizlikte istenilen hijyen tam olarak sağlanmıyor. Fakat temizlik ürünleri çoğu hem zararlı hem de oldukça pahalı. Bu sebeple evde hesaplı ve zararsız olan kendi temizlik ürünlerinizi yaparak da lekeleri çıkartabilir, istediğiniz hijyeni sağlayabilirsiniz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ TEMİZLEYİCİ TARİFLERİ

BULAŞIK DETARJANI OLARAK TUZ

BULAŞIK DETARJANI OLARAK TUZ
1/4 bardak deniz tuzunu alınız, seçtiğiniz esans yağ (mandalina, limon, portakal yağını kullanabilirsiniz) ile iyice birbirine yediriniz. Ardından 1 bardak karbonat, 2 yemek kaşığı parçalanmış limon tozu ve 1 bardak hardal tozunu ekleyip iyice birbirine karıştırınız. İçine hazırladığınız karışımı koyacağınız kabın nemli olmaması gerekiyor. Satın aldığınız bulaşık deterjanını kullandığınız her yerde bu yaptığınız deterjanı da rahatça kullanabilirsiniz. Sadece hassas yüzeylerin çizilmemesi için biraz daha hassas olmanız gerekiyor.

YAĞ LEKELERİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

YAĞ LEKELERİNE EN ETKİLİ ÇÖZÜM
2 su bardağı su, 1 limonun suyu, 1 yemek kaşığı karbonat, 1/2 çay kaşığı kadar sıvı kastil sabununu (Aktarlarda ya da internette bulabilirsiniz, yüksek oranda zeytinyağı içeren doğal bir sabundur) sprey şişesine koyarak karıştırınız. Bu karışımı ahşap yüzeyler hariç lekesi olan alanlara uygulayıp bir süre beklettikten sonra mikrofiber bezlerle temizleyiniz.

TEMİZLİK İÇİN BİR NUMARA SİRKE

TEMİZLİK İÇİN BİR NUMARA SİRKE
1/2 su bardağı beyaz sirke, 2 yemek kaşığı karbonat, 10 damla lavanta, 10 damla limon yağı, 3/2 su bardağı suyunu (1 su bardağı + yarım bardak) sprey şişesine alarak iyice çalkalayınız. Kullanırken temizlik yapacağınız alana uygulayıp 10 dakika bekletiniz ve ardından siliniz.

KROM YÜZEYLER İÇİN SİRKE

KROM YÜZEYLER İÇİN SİRKE
2 su bardağı su, 1/2 çay kaşığı kadar sıvı kastil sabunu, 3 yemek kaşığı beyaz sirkeyi sprey şişesine alıp iyice çalkalayınız. Hazırlanan karışımı ocak, fırın ya da musluklar, krom olduğunu bildiğimiz kirli yüzeylere püskürterek 10 dakika bekletip nemli bir bezle silip kurulama beziyle üstünden geçiniz. Bu sayede krom yüzeylerin temizliği sağlanacak ve su lekesi kalmayacaktır.

KÜF VE RUTUBETE KARŞI ÇAY AĞACI YAĞI

KÜF VE RUTUBETE KARŞI ÇAY AĞACI YAĞI
2 su bardağı su, 2 çay kaşığı çay ağacı yağı yağını sprey şişesinde iyice karıştırınız. Küflü ve rutubetli alana sıkarak 24 saat bekletiniz. Sprey şişesinde kalan karışımı 1/4 su bardağı karbonat ile karıştırarak macumsu kıvam elde ediniz. Bu karışımı da rutubetli alana hafifçe ovarak uygulayınız. Daha sonra problemli yüzeyi durulayınız. Bu karışım sayesinde lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.
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