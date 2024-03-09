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Emekli polis dehşet saçtı! Eşi ve oğlunu İstanbul'da öldürüp, tarlasına gömmüş

09.03.2024 19:08
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İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir dehşet saçtı. 54 taşındaki emekli polis, boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlasına gömdü. Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu.

Kırklareli'nde korkunç bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da eşi Z.B. (43) ile oğlu Ö.B'yi (24) öldürdüğü iddiasıyla C.B'yi teknik takibe alan polis ekipleri, zanlının Kırklareli'ne geldiğini belirledi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan ve oğlu Tarık Bedir ile birlikte yaşayan Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

POLİS TAKİBE ALDI!

POLİS TAKİBE ALDI!

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında; boşanma ve aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı.

Bedir'in, Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

CESETLER TARLAYA GÖMÜLÜ BULUNDU

CESETLER TARLAYA GÖMÜLÜ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bedir'in dün akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasının bulunduğu alana gidip geldiği tespit edildi. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı araziye gittiği belirlenen Bedir, gittiği İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı.

Bedir'in eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nin Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Kırklareli ölüm
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