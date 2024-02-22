Kış aylarını zinde geçirmek için 5 öneri! Herkes kendini yorgun düşüren o hataları yapıyor

1. YETERLİ UYUMAMAK

Sağlıklı bir beden için uyku temel ihtiyaçtır. Daha enerjik olmak için ne çok ne de az uyumak gerekir. Hücrelerin onarımından ve yenilenmesinden sorumlu olan melatonin karanlık ortamlarda ve yaklaşık akşam 23 ile sabah 05 saatleri arasında salgılanır. Az uyuyan kişilerde ise yetersiz ve düzensiz salgılanarak yorgunluğa sebep olur. Melatonin hormonunun salgılanması ve hücre onarımı için her gün 6-8 saat uyumak idealdir. Uykunuzun kaliteli ve düzenli olması, sizi gün içerisinde iyi hissettirecektir. Kaliteli bir uyku için oda sıcaklığı 21-22 derece olmalıdır. Uyumadan önce odanızı iyice havalandırın. Uyuyacağınız odanın karanlık olması önemlidir. Uykuda salgılanan melatonin hormonu karanlıkta artar ve etkisini gösterir.

