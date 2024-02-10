Kışın çatlayan dudakların çaresi evinizde! Dudakları neme doyuran doğal yöntem

Kış aylarında dudak bakımı önemlidir ve evde bulunan doğal malzemelerle kolayca yapılabilir. Bal ve hindistancevizi yağı gibi doğal nemlendiricilerle yapılan maskeler, dudakları yumuşatır ve besler. Su içmek de dudakların kurumasını önler. Doğal yöntemlerle dudaklarınıza gereken bakımı yaparak, onları sağlıklı ve nemli tutabilirsiniz.
Bu şifalı bitki, yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir. Bu nedenle çatlamış dudaklar gibi cilt rahatsızlıkları için ideal bir çaredir. Indian Journal of Dermatology'de yayınlanan bir araştırmaya göre aloe vera , yaranın hızla iyileşmesine yardımcı olan polisakkaritler ve büyüme hormonları içerir. Ayrıca, çevresel toksinlerden kaynaklanan hasarı nötralize etmeye yardımcı olan A ve C vitamini içerir.
Kullanım şekli: Aloe vera yapraklarından jeli çıkarın ve bir kapta saklayın. Sonuçlar için günde en az 2-3 kez dudaklarınıza uygulayın.
Kuru dudakları iyileştirmek için bal kullanmayı düşündünüz mü? Anlaşılan, dudakları nemlendirmeye yardımcı olan yatıştırıcı bir ilaçtır. Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu harika bileşende bulunan antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikler dudaklarınızı çatlama ve enfeksiyonlardan koruyabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerir ve ölü deri hücrelerini öldürmeye yardımcı olan bir peeling maddesi görevi görür.
Kullanım şekli: Dudaklarınıza biraz bal sürün ve 20-30 dakika bekletin. Dudaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yapın ve ardından temizleyin.
Araştırmalar, ghee'nin kuru dudaklar için faydalı olabilecek bazı asitler içerdiğini göstermiştir. Dudaklarınızın cildine nem sağlar ve yumuşatır. Ayrıca dudaklarınızı nemli tutan çeşitli besinler açısından da zengindir.
Kullanım şekli: Ghee'yi parmaklarınızı kullanarak doğrudan dudaklarınıza uygulayın. Uygulamadan sonra, çıkarmadan önce 15-20 dakika bekletin. Bunu günde en az bir kez yapın.
Dudak bölgesi ince olduğu için dudaklar nemini kolayca kaybeder. Hindistan cevizi yağı, nemlendirici etkileri nedeniyle kuruluk için en iyi ilaçlardan biridir. Aynı zamanda bir yumuşatıcı olarak kabul edilir, bu da cildinizin nemli olacağı anlamına gelir. Enfeksiyonları da önleyebilen antibakteriyel ve dezenfektan özellikler içerir.
Kullanım şekli: Hindistan cevizi yağını bir pamuk yardımıyla dudaklarınıza sürün. Dudaklara 1 dakika masaj yapın ve bırakın. Ayrıca geceleri uygulayabilir ve en iyi sonuç için gece boyunca bırakabilirsiniz.
Bu doğal ilaçların güvenli olduğuna inanılsa da belirtilen bileşenlerden herhangi birini uygulamadan önce bir yama testi yapmalısınız. Cilt sorunları olan kişiler öncelikle bir dermatologla konuşmalıdır.