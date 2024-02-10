Kışın çatlayan dudakların çaresi evinizde! Dudakları neme doyuran doğal yöntem

ALOE VERA

Bu şifalı bitki, yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir. Bu nedenle çatlamış dudaklar gibi cilt rahatsızlıkları için ideal bir çaredir. Indian Journal of Dermatology'de yayınlanan bir araştırmaya göre aloe vera , yaranın hızla iyileşmesine yardımcı olan polisakkaritler ve büyüme hormonları içerir. Ayrıca, çevresel toksinlerden kaynaklanan hasarı nötralize etmeye yardımcı olan A ve C vitamini içerir.

Kullanım şekli: Aloe vera yapraklarından jeli çıkarın ve bir kapta saklayın. Sonuçlar için günde en az 2-3 kez dudaklarınıza uygulayın.