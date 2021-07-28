Kıyafetleri ve aksesuarlarıyla 18. yüzyıldan fırlamış gibi görünen Mila Povoroznyuk, moda trendleri elinin tersiyle itti

Yıllar içinde pek çok durumla birlikte aslında moda da değişti. 18. ve 19. yüzyıllarda kadınların giydiği korse, uzun ve kabarık etekli elbiseler artık günümüzde tozlu sandıklara kaldırıldı. Ancak Ukraynalı oyuncu Mila Povoroznyuk gibi modern dünyanın moda kalıplarına uymayan isimlerde bulunuyor. Mila Povoroznyuk günlük yaşantısında 19.yüzyıldaki gibi giyinmeyi tercih ediyor. Şık elbiseler, büyük şapkalar ve gösterişli akseuarlar onun tarzının ayrılmaz birer parçası.

MODERN DÜNYANIN TRENDLERİNİ KABUL ETMİYOR

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde yaşayan oyuncu Mila Povoroznyuk, 19. yüzyılın giyim tarzına ve vinatge stillere büyük bir ilgi duyuyor. Bu nedenle herkesin kullandığı modern kıyafetlerden vazgeçerek kendisine eski ama yeni bir stil yarattı.

30 yaşındaki Mila Povoroznyuk, sosyal medyada sıklıkla gündelik hayatında kullandığı vintage elbiseler, korseler, abartılı bluzlar ve aksesuarlarla çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Povoroznyuk’u takip edenler bunun önceleri bir film setinden kare olduğunu düşünse de zaman içinde ünlü oyuncunun stilini anladı.

2018 yılına kadar aslında 2000’li yılların moda trendlerini yakından takip ettiğini ve uyguladığını ifade eden Mila Povoroznyuk’un vintege tutkusu 12 yıl öncesinde yer aldığı tarihi bir proje sayesinde başladı. Bu projenin sonrasında 19. yüzyıla ait elbiseler diken Mila Povoroznyuk, zamanla bunu stili haline dönüştürdü ve günlük hayatında uygulamaya başladı.

Mila Povoroznyuk, 1900’lü yıllardaki moda anlayışına bayıldığını ve özellikle Victoria dönemine hayran olduğunu ifade etti. Victoria döneminin yanında ise herkesin yakından bilmediği Edward dönemi de ünlü oyuncunun favorileri arasında yer alıyor.