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  4. KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

17.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ''16 farklı ülkeden KKTC'ye getirilen yarışmacılar bizler için çok değerli misafirlerdir'' - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: ''KKTC'de spora uygulanan ambargoya 'hayır' demek için bu organizasyonları düzenliyoruz''

GİRNE (AA) - Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma, hatırlatma ve genç kuşağa aktarmak amacıyla hayata geçirilen etkinlik, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Girne Kalesi'nde yapılan II. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası'nın açılışı programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, YEE Başkan Yardımcısı Kutalmış Yalçın, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı.

Türkiye ve KKTC'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeden 32 okçu katıldığı Barış ve Özgürlük Kupası final atışlarının ardından ödül töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, geleneksel hale getirilen bu etkinlikten dolayı Okçular Vakfı'nı ve YEE'yi kutladı.

Tatar, "16 farklı ülkeden KKTC'ye getirilen yarışmacılar bizler için çok değerli misafirlerdir. Bir kere daha ülkemize geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türk halkının büyük haksızlıklar ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tatar, bir çok alandaki kısıtlamalarla Kıbrıs Türklerinin gelişiminin engellendiğini ifade etti.

Tatar, tüm zorluklara rağmen halk olarak çalışmalarını her alanda ve kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizerek, "Bütün mücadelemizde, anavatan Türkiye tamamıyla yanımızdadır. Bu bizim için çok değerlidir." diye konuştu.

- "KKTC, özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlettir"

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız da KKTC'de böyle bir organizasyon yapmanın kendileri için bir onur olduğunu belirterek, spor ambargosu altında olan KKTC'ye farklı ülkeden sporcuların gelmesinin önemine işaret etti.

Yıldız, "KKTC, özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlettir. Biz de 2 yıldır burada, KKTC'de spora uygulanan ambargoya 'hayır' demek için bu organizasyonları düzenliyoruz." dedi.

Bütün dünyaya, "Buradayız ve KKTC yalnız değildir" mesajını verdiklerini vurgulayan Yıldız, KKTC bayrağının Kıbrıs semalarından dalgalanmaya devam edeceğini, davaların ve ülkülerinin bu olduğunu söyledi.

Törenin ardından mehteran eşliğinde Girne'de bayrak yürüyüşü düzenlendi.

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ''16 farklı ülkeden KKTC'ye getirilen yarışmacılar bizler için çok değerli misafirlerdir'' - Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız: ''KKTC'de spora uygulanan ambargoya 'hayır' demek için bu organizasyonları düzenliyoruz

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı

KKTC'de 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası başladı
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