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Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki farklı oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iki farklı oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Otomobillerde maddi hasar oluşurken, galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir faciayı önledi.
Olay, 05.00 sıralarında Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi’nde bulunan 2 oto galeri dükkanı kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı. Galerilerin saldırı anında açık olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Dükkanların camları kırılırken, bazı otomobillerde de hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.
Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı

Kocaeli’nde oto galeriler kurşunlandı
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Kocaeli

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