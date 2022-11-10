Kötü kokulara son verin! Evdeki evcil hayvan kokusu nasıl giderilir?

Evcil hayvanlar zaman zaman kötü kokulara sebep olabiliyor. Bu kokular bazen o evde yaşayan kişiler için sorun yaratmasa bile gelen misafirleri rahatsız edebiliyor. Astımı olan kişiler keskin kokular nedeniyle sorun yaşayabiliyor. Evdeki evcil hayvan kokusu nasıl giderilir? merak ediyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

EVCİL HAYVAN KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

HALI VE KOLTUKLAR TEMİZLENMELİ Evde evcil hayvan kokusu olmasının en temel nedenlerinden biri de halılar, minderler, kilimler ve koltuklardır. Bu eşyalarla evcil hayvanlar sürekli temas ederler, cilt yağları ile birlikte salyalarını da bu eşyalara bulaştırabilirler. Düzenli olarak temizlik yapılmadığında da tüm bu eşyalarda kötü koku hissedilmesine neden olabilir. Bu eşyaların temizliği esnasında öncelikle tüylerin alınması için elektrik süpürgesi tutulmalı, sonrasında eşyalar mümkünse yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Halıları yıkamak oldukça zor olabileceği için profesyonel destek almak ya da halıları tüyleri de temizleyecek bir fırça ve halı yıkama şampuanı ile arındırmak da tercih edilebilir.

EVCİL HAYVANIN YATAKLARI VE OYUNCAKLARI YIKANMALI Evdeki evcil hayvan kokusu sizi veya evinize gelenleri rahatsız edici düzeye ulaştıysa ve dostunuzun sürekli zaman geçirdiği bir yatağı varsa kokunun kaynağı o olabilir! Tüyler, salyalar ve cilt yağları ile buram buram kedi, köpek kokabilen bu eşyayı düzenli olarak yıkamalı ve iyice kuruduğundan emin olduktan sonra kullanıma sunmalısınız. Aynı sorun oyuncaklardan da kaynaklanabilir; uzun süredir yıkanmayan oyuncaklar evde evcil hayvan kokusu oluşumunun kaynaklarına dönüşebilir. Özellikle ip oyuncaklar kokuyu muhafaza edebileceği için düzenli olarak yıkanmasında fayda vardır.

ZEMİN TEMİZ TUTULMALI Silindiklerinde kolaylıkla temizlendiği düşünülen zeminler kokunun kaynağı olabilir! Dostunuzun yürüdüğü, koştuğu, oyun oynadığı zeminleri düzenli olarak temiz tutarak evdeki köpek, kedi kokusu sorununu minimize edebilirsiniz. Ancak zemini temizlerken kullandığınız malzemelere de dikkat! Yer silme bezlerini daha önce kullandıysanız yeniden yıkamadan tekrar kullanmamalısınız. Böylece kokunun ağırlaşmasını engelleyebilir ve temizliğin amacına hizmet etmesini kolaylaştırabilirsiniz.

EV SIKLIKLA HAVALANDIRILMALI Kapalı pencereler evde evcil yaşanmasa dahi koku oluşumuna neden olabiliyor. Evde köpek beslendiğinde iste evi havalandırmak tercihten ziyade bir zorunluluğa dönüşüyor. Evde hayvan kokusu oluşumunu gidermek veya evdeki köpek, kedi kokusunu azaltmak için evin düzenli olarak havalandırılması gerekiyor. Böylece havada uçuşan partiküllerden de kötü koku moleküllerinden de kurtulma şansı yükseliyor.