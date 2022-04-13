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  4. Köylerinde iki aydır mahsur kaldılar: Yetkililer geldi gitti ama bir sonuç alamadık

Köylerinde iki aydır mahsur kaldılar: Yetkililer geldi gitti ama bir sonuç alamadık

13.04.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan selde köprüleri yıkılan köylüler, ihtiyaçlarını dere üzerine kurdukları halat düzeneği ile giderebiliyor. Yeme, içme konusunda sıkıntı yaşayan köylüler çocuklarını okula da gönderemiyor. Köy sakinlerinden Naim Çakal, "Yetkililer gelip gitti ama bir sonuç alamadık. Köyde yaklaşık 60 hane mağdur durumda." dedi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Filmlere konu olacak olayda, yaklaşık 60 haneli köy köprülerinin yıkılmasından dolayı mahsur kaldı. Köye her gün yiyecek içecek taşınıyor. Çocukların okula gidemediği köyde mağdur vatandaşlar yetkililerin bulacağı çözümü dört gözle bekliyor.

300 KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde kar sularının erimesi neticesinde yaşanan selde köye ulaşımın sağlandığı dere üzerindeki köprü yıkıldı. Topçu köyünü Küre ilçesine bağlayan köprünün yıkılması neticesinde vatandaşlar köyde mahsur kaldı.
Köyde yaşayan vatandaşlar, hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hastalanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak amacıyla AFAD ekiplerinin desteği ile dere üzerine halat düzeneği kurdu.
Vatandaşlar halatın üzerine bağladıkları varille ihtiyaçlarını giderebiliyor. Derenin karşısında varile koyulan gıda malzemeleri ip yardımı ile köylülere ulaştırılabiliyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar yem, saman gibi ihtiyaçlarını ise gideremiyor.
11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinde köye ulaşımın sağlandığı köprünün yıkılması neticesinde yapılan geçici köprünün 2 ay önce yıkıldığını ve mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar isyan etti.

"YETKİLİLER GELİP GİTTİ SONUÇ ALAMADIK"

"YETKİLİLER GELİP GİTTİ SONUÇ ALAMADIK"
Yaklaşık iki aydır mağdur olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Naim Çakal, “Yaklaşık iki aydır burası bu durumda. Geçici köprü yaptılar. Daha önce bir köprümüz vardı, geçici köprü de bu hale geldi. Yetkililer gelip gitti ama bir sonuç alamadık. Köyde yaklaşık 60 hane mağdur durumda. Yeme içme sıkıntımız çok. Yaklaşık 7 kilometrelik orman yolunda yürüyerek ulaşım sağlayabiliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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