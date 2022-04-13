Köylerinde iki aydır mahsur kaldılar: Yetkililer geldi gitti ama bir sonuç alamadık

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Filmlere konu olacak olayda, yaklaşık 60 haneli köy köprülerinin yıkılmasından dolayı mahsur kaldı. Köye her gün yiyecek içecek taşınıyor. Çocukların okula gidemediği köyde mağdur vatandaşlar yetkililerin bulacağı çözümü dört gözle bekliyor.

300 KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde kar sularının erimesi neticesinde yaşanan selde köye ulaşımın sağlandığı dere üzerindeki köprü yıkıldı. Topçu köyünü Küre ilçesine bağlayan köprünün yıkılması neticesinde vatandaşlar köyde mahsur kaldı.

Köyde yaşayan vatandaşlar, hem ihtiyaçlarını gidermek hem de hastalanan vatandaşları hastaneye ulaştırmak amacıyla AFAD ekiplerinin desteği ile dere üzerine halat düzeneği kurdu.

Vatandaşlar halatın üzerine bağladıkları varille ihtiyaçlarını giderebiliyor. Derenin karşısında varile koyulan gıda malzemeleri ip yardımı ile köylülere ulaştırılabiliyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar yem, saman gibi ihtiyaçlarını ise gideremiyor.

11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinde köye ulaşımın sağlandığı köprünün yıkılması neticesinde yapılan geçici köprünün 2 ay önce yıkıldığını ve mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar isyan etti.