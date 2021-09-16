KPSS P1, P2 ve P3 ile alım yapan kurumlar! KPSS P1, P2 ve P3 puanı ne işe yarar?

Kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS puan türüne göre tercih yapacak. P1 P2 ve P3 KPSS sonucunda oluşan puan türleridir. KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanıyor. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkili oluyor. İşte ayrıntılar...

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkili olur.

KPSS P2 NEDİR? KPSS P2 puan türü hesaplanırkena yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili oluyor. P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanıyor. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmıyor.

KPSS P3 NEDİR? KPSS P3, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüne denir. KPSS P3 puanının hesaplanmasında; Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür yüzde 50 ağırlıktadır. Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorunda. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamaz.

P1 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR * Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı * Bakanlıkların mühendislik kadroları * BİST Uzman Yardımcısı * İller Bankası Uzman Yardımcısı * Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı * Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı