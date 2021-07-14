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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

14.07.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayın başında 1 ve 8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS tercihlerinin sonrasında, tercih işlemlerini tamamlamış olan adaylar KPSS tercih sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM'den gelecek olan KPSS tercih sonuçları duyurusu merakla bekleniyor. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS tercihleri sonrasında, adaylar KPSS tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Meraklı bekleyiş devam ederken, sonuçların duyurulma tarihi ve nereden öğrenileci merak konusu oldu. Peki 2021 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih işlemlerini yapan adaylar tarafından KPSS tercih sonuçları merakla beklenmeye başladı.
Kamuda çalışmak isteyen adaylar 1 Temmuz ve 8 Temmuz tarihleri arasında KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirmişti.
Tercih sonuçları beklenmeye devam ediyor ancak KPSS tercih sonuçları konusunda ÖSYM henüz bir açıklamada bulunmadı.
ÖSYM bu konuda kesin bir tarih vermese de, adaylar tarafından Temmuz ayının sonunda veya Ağustos ayının ilk haftasında KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağını tahmin ediliyor.
KPSS tercih sonuçları açıklamasının gelmesinin ardından adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri vasıtasıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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