Kuaföre silahlı saldırı kamerada! Önce önünden defalarca geçti, sonra ise silahını çıkartıp ateş açtı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tıraş olmak için kuaföre gelen B.S. (17) içeride beklediği sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kuaförün içinde kurşunların hedefi olan B.S. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı olan B.S.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polisin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır