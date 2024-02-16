HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Küçük Paris' diyorlardı! Geçmişin modern şehri... Herkesin gözdesi, sanatçıların akın ettiği Sivas'taki o yer şimdi terk edilen Çernobil gibi

'Küçük Paris' diyorlardı! Geçmişin modern şehri... Herkesin gözdesi, sanatçıların akın ettiği Sivas'taki o yer şimdi terk edilen Çernobil gibi

16.02.2024 14:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Divriği ilçesinde yıllar önce canlılığıyla adeta Küçük bir Paris olarak adlandırılan 2 bin kişinin yaşadığı Cürek şehri, günümüzde ıssızlığıyla terk edilen Çernobil’i andırıyor. Bölgedekiler Cürek'in geçmişte herkesin gözdesi olduğunu, sanatçıların geldiğini, güzel yemeklerin yapıldığı bir mekan olduğunu söyledi. İçinde neredeyse olmayan şeyin olmadığı belirten bölgedekiler 'mükemmel bir yerdi' dedi.

Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Cürek köyü yakınında bulunan Cürek şehri, sessizliği ve yalnızlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir maden işletmesi tarafından çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu’nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu. Tek katlı lojmanları, okulu, hastanesi, döküm atölyeleri, sosyal tesisleri, fırını, marketi, yüzme havuzu, tenis kortu, basket ve futbol sahası, sinemasıyla tasarlanmış bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı. Zamanla insanlar bölgeyi terk edince şehir sessizliğe büründü.
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

ESKİDEN 'KÜÇÜK PARİS' OLARAK ANILIYORDU, ŞİMDİ ÇERNOBİL'İ ANDIRIYOR

Harabe bir halde bulunan Cürek şu anki haliyle 1986 yılında yaşanan nükleer kazası sonrası sessiz şehre dönen Çernobil’i andırıyor.

GEÇMİŞİN MODERN BİR ŞEHRİ

GEÇMİŞİN MODERN BİR ŞEHRİ

Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ettiğini söyledi.

YOK YOKTU

YOK YOKTU

Aydoğan “Şu anda eski demir çelik Cürek Sosyal sitesindeyiz. Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi." dedi.

"ŞU AN ATIL DURUMDA"

"ŞU AN ATIL DURUMDA"

Aydoğan, "Şu anda atıl bir durumda. Özelleştirildi, özelleştirildikten sonra alan firma burasıyla ilgilenmedi. Geçmişte yaklaşık 2 bin kişi yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Aydoğan "Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden de olmayınca kimisi terk etti. İş olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas Divriği
En Çok Okunan Haberler
ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

Abdülkadir Ömür'e olay sözler! ''Oğlum sen kimsin? Bu gücü nereden buluyorsunuz?''

Abdülkadir Ömür'e olay sözler! ''Oğlum sen kimsin? Bu gücü nereden buluyorsunuz?''

CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi

CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi

Geçmişin küçük Paris’i, terk edilen Çernobil’i andırıyor

Geçmişin küçük Paris’i, terk edilen Çernobil’i andırıyor

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

Kız kaçırma husumeti katliama döndü! Acılı eşlerin görüntüsü yürek yaktı

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.