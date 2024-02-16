'Küçük Paris' diyorlardı! Geçmişin modern şehri... Herkesin gözdesi, sanatçıların akın ettiği Sivas'taki o yer şimdi terk edilen Çernobil gibi

Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Cürek köyü yakınında bulunan Cürek şehri, sessizliği ve yalnızlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir maden işletmesi tarafından çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu’nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu. Tek katlı lojmanları, okulu, hastanesi, döküm atölyeleri, sosyal tesisleri, fırını, marketi, yüzme havuzu, tenis kortu, basket ve futbol sahası, sinemasıyla tasarlanmış bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı. Zamanla insanlar bölgeyi terk edince şehir sessizliğe büründü.
Harabe bir halde bulunan Cürek şu anki haliyle 1986 yılında yaşanan nükleer kazası sonrası sessiz şehre dönen Çernobil’i andırıyor.
Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ettiğini söyledi.
Aydoğan “Şu anda eski demir çelik Cürek Sosyal sitesindeyiz. Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi." dedi.
Aydoğan, "Şu anda atıl bir durumda. Özelleştirildi, özelleştirildikten sonra alan firma burasıyla ilgilenmedi. Geçmişte yaklaşık 2 bin kişi yaşıyordu." ifadelerini kullandı.
Aydoğan "Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden de olmayınca kimisi terk etti. İş olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası." şeklinde konuştu.