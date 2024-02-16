'Küçük Paris' diyorlardı! Geçmişin modern şehri... Herkesin gözdesi, sanatçıların akın ettiği Sivas'taki o yer şimdi terk edilen Çernobil gibi

Sivas’ın Divriği ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Cürek köyü yakınında bulunan Cürek şehri, sessizliği ve yalnızlığıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir maden işletmesi tarafından çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu’nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu. Tek katlı lojmanları, okulu, hastanesi, döküm atölyeleri, sosyal tesisleri, fırını, marketi, yüzme havuzu, tenis kortu, basket ve futbol sahası, sinemasıyla tasarlanmış bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı. Zamanla insanlar bölgeyi terk edince şehir sessizliğe büründü.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

