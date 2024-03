Külotlu çorapla boğarak katletmişti! Seçil Çiftçi'den mahkemede şok sözler: 'Kör öldü badem gözlü mü oldu'

'BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN PLANLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR'

Şikayetçi Sevgi Arslan, Seçil'in de sürekli olarak ağabeyini aradığını, barışmak istediğini ve rahatsız edildiği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını söyleyerek her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Diğer şikayetçiler de sanığın bu eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını vurguladılar. Şikayetçi avukatı Selman Ok, gelen raporda maktul Semih Sevim'in önce acımasızca darp edildiğini ardından katledildiğini bu eylemi tek başına yapamayacağını ifade ederek “Birden fazla kişi tarafından planlanarak canavarca öldürülmüştür. Her iki sanığın da en üst hadden cezalandırılmasını, Seçil'in tutukluğunun devamını, sanık Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını talep ediyoruz dedi.