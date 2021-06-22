Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 20 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyeleri merak konusu oldu. Her yıl iki defa emeklilere verilen ikramiyenin ilki Ramazan aynda verildi. Kurban Bayramına sayılı gün kala ikinci ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Peki Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Emeklilik ikramiyeleri ne zaman hesaba geçecek?

Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı gün kala emekliler tarafından ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yatırılması planlanıyor. Bu kapsamda 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR? Son olarak Ramazan Bayramında yatırılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Yılda iki defa yatırılan ikramiyenin ikincisi ise Kurban Bayramı'nda yatırılacak. 3 yıldır yatırılan ikramiye 1.000 Türk Lirası olurken bu yıl 100 TL'lik zam ile 1.100 TL'ye yükseldi.

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ NEDİR? İlk olarak 2018 tarihinde yatırılmaya başlanan emekli ikramiyesi 3 yıldır yatırılmaya devam ediliyor. Bu ikramiye Ramazan ve Kurban olmak üzere dini bayramlarda yatırılmaktadır.