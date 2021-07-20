Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Mübarek ikinci bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı bugün coşkuyla kutlanıyor. Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İşte ayrıntılar...