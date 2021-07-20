HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

20.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın idrak etmesiyle tatil süreci başladı. Bayramın hafta içine denk gelmesiyle çalışanlar bu yıl haftasonları ile birlikte daha çok tatil yapacak. 12 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Mübarek ikinci bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı bugün coşkuyla kutlanıyor. Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

Bugün 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın birinci günü. 21 Temmuz bayramın 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz ise son günü.
Kurban Bayramı 23 Temmuz 2021 Cuma sona eriyor. Ancak bayram hafta içine denk geldiği için haftasonu tatili de eklendiğinde çalışanlar daha çok izin yapmış oluyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
12 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bayram tatili süresi ele alındı. Toplantı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların 9 gün bayram tatili yapacağını ifade etti.
16 Temmuz gece yarısı bayram tatilinin başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin 26 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Kabine sonrası açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerin bayramda ücretsiz olacağını bildirdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

Yürüyüş yapan kadına kurşun yağmuru

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Erdoğan'dan bayram sabahı önemli mesajlar

Erdoğan'dan bayram sabahı önemli mesajlar

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

İddialı başlayan dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Çin'de yeni virüs alarmı! İlk ölüm gerçekleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.