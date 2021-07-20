Kurban Bayramı ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

Mübarek ikinci bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı bugün coşkuyla kutlanıyor. Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İşte ayrıntılar...
Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
Bugün 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın birinci günü. 21 Temmuz bayramın 2., 22 Temmuz 3., 23 Temmuz ise son günü.
Kurban Bayramı 23 Temmuz 2021 Cuma sona eriyor. Ancak bayram hafta içine denk geldiği için haftasonu tatili de eklendiğinde çalışanlar daha çok izin yapmış oluyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
12 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bayram tatili süresi ele alındı. Toplantı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların 9 gün bayram tatili yapacağını ifade etti.
16 Temmuz gece yarısı bayram tatilinin başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin 26 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.
KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Kabine sonrası açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki otoyollar ve köprülerin bayramda ücretsiz olacağını bildirdi.