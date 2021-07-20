Kurban eti nasıl tüketilmeli? Et tüketimiyle ilgili önemli uyarı! Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban bayramı bugün 20 Temmuz itibariyle idrak etti. İbadetini gerçekleştiren vatandaşların kurbanın kesimi kadar tüketimine de dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kırmızı et bazı saklama ve pişirme koşullarında sağlık sorunlarına neden olabilmekte. Peki kurban eti nasıl tüketilmeli, nasıl saklanmalı?

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı bugün idrak ediyor. Kurban Bayramı'nda etin tüketim zamanından pişirme şekline kadar dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca günlük tüketim miktarı ve saklama koşullarına da mutlaka dikkat edilmeli.

Bir gün sonra yenmeli Kurban eti kesiminde yapılan yanlışlıklardan biri de kesim anından hemen sonra yenmesidir. Etler, kesimden sonra aynı gün tüketilmemelidir. Yeni kesilmiş hayvan etlerinde ‘ölüm sertliği' görülmekte ve bu pişirme süresini uzatmanın yanında, sindirim sorunlarına da sebep olmaktadır. Bunu önlemek amacıyla kurban eti, kesimdenin ardından 24 saat buzdolabında bekletilmelidir.

Kurban eti buzdolabında saklanmalı Bayramın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle sıcak havada kırmızı etin saklama koşullarında daha dikkatli olunması gerekmekte. Etlerin kesilmesinin ardından -2 derecenin, eğer daha uzun süre saklanacaksa da -18 derecenin aşağısında muhafaza edilmesi gerekmekte. Kurban eti, küçük parçalar veya kıyma şeklinde saklanırsa vitamin kaybı daha az yaşanmış olur. Ayın zamanda dondurulmuş olan etler asla oda sıcaklığında çözdürülmemelidir. Etler bir gün öncesinden veya akşam kullanılacaksa sabahtan buzdolabına alınmalıdır ve buzdolabında bekletildikten sonra çözdürülmelidir. Çözülen etler asla yeniden dondurulmamalıdır.

Eti pişirirken yağ eklemeyin Kurban eti pişirilirken yapılan hatalardan biri de yağ eklenmesidir. Eti pişirirken herhangi bir yağ ilave etmeyin. Yani etin içinde doymuş yağ asitleri etin pişmesi için yeterli olacağından kızartma pişirme tekniği kullanılmamalıdır. Ete hayvanın iç yağlarının da eklenmemesi, sağlıklı et tüketimi açısından oldukça önemli olmaktadır. Et kısık ateşte pişmeli ve kendi suyunda pişirilmelidir. Böylelikle etin besin ve vitamin değerlerinde kayıp olmamakta ve kısa bir sürede pişmektedir. Kızartma ve kavurma gibi pişirme teknikleri kullanmak yerine; ızgara, fırın ve haşlama yöntemleri kullanılmalıdır. Mangalda pişirilecek ise et asla ateş ile doğrudan temas etmemeli ve ateş ile mesafe en az 15-20 cm civarında olmalıdır.