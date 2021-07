Kurban eti nasıl tüketilmeli? Et tüketimiyle ilgili önemli uyarı! Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban eti pişirilirken yapılan hatalardan biri de yağ eklenmesidir. Eti pişirirken herhangi bir yağ ilave etmeyin. Yani etin içinde doymuş yağ asitleri etin pişmesi için yeterli olacağından kızartma pişirme tekniği kullanılmamalıdır. Ete hayvanın iç yağlarının da eklenmemesi, sağlıklı et tüketimi açısından oldukça önemli olmaktadır. Et kısık ateşte pişmeli ve kendi suyunda pişirilmelidir. Böylelikle etin besin ve vitamin değerlerinde kayıp olmamakta ve kısa bir sürede pişmektedir. Kızartma ve kavurma gibi pişirme teknikleri kullanmak yerine; ızgara, fırın ve haşlama yöntemleri kullanılmalıdır. Mangalda pişirilecek ise et asla ateş ile doğrudan temas etmemeli ve ateş ile mesafe en az 15-20 cm civarında olmalıdır.

Et yemeden önce bol su içilmeli

Kırmızı et, C ve E vitamininden fakir olarak bilinmektedir. Bu nedenle soğan, domates, biber, sarımsak, taze nane, maydanoz, kabak, marul, havuç gibi sebzeler ile daha sağlıklı bir şekilde tüketilebilmektedir. Et yemeklerine çeşitli sebzelerin ilave edilmesi demir emilimini de artıracaktır. Demir eksikliği olan bireyler kırmızı et ve yoğurdu bir arada tüketmemelidir. Gün içinde ve et yemeklerinden önce su içilmeli ve yemeğin yanında bol salata tüketilmelidir. Bu uygulama bayram boyunca yavaşlayan metabolizmanın harekete geçmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca kırmızın etin kolesterol oranı ve kalorisi yüksek olduğundan bayram süresince günlük et tüketiminin kadınlar için 100-120 gram, erkekler için ise 150-180 gramı geçmemelidir.