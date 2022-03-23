Kuru saçlar için en etkili bakım kürleri

Saçlar zaman zaman canlılığını yitirebiliyorlar. Cansız saç bakımsız bir görüntüye sebep oluyor. Saçın kurumasına neden olan birçok faktör bulunuyor. Bu faktörler arasında uzun süreli yüksek ışıl işlemler uygulamak, saç boyamak, klorlu su, sıcak su kullanımı, saç yıkama düzeninin çok sık olması, zararlı kimyasallar içeren bakım ürünleri tercih etmek ve az su içmek yer alıyor. Saçların nemli görünmesi için evde hazırlayacağınız bitkisel kürlerden yararlanırken saçınızı içten beslemek adına bol su içebilir ve sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler tüketebilirsiniz. Saç diplerinize yapacağınız masajlar sayesinde kan dolaşımınızı sağlayarak daha parlak saçlara sahip olabilirsiniz. (Yasemin)

SAÇLARINIZIN PARLAK GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYACAK DOĞAL YÖNTEMLER

ZEYTİNYAĞI Doğal zeytinyağı kuru saçlar için uygulanabilecek en pratik çözümler arasında yer alır. Zeytinyağının içerdiği E vitamini ve antioksidan sayesinde saçı nemlendirerek, yıpranmış görünümü ortadan kaldırır. Saçlarınızın uzunluğuna göre zeytinyağını bir cezvede ısıtın. Ardından ılık hale geldikten sonra saç köklerinizden ucuna kadar masaj yaparak uygulayın. En az yarım saat beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Haftada bir kez tekrarlamak yeterli olacaktır.

MAYONEZ Son yıllarda saç bakımında oldukça popüler olan mayonez, kuru ve cansız görünen saçların kurtarıcısı haline geldi. Bol bol protein içeren mayonez aynı zamanda parlak görünmesine de yardımcı oluyor. Saçlarınızın üst kısımlarına hafifçe su sürüp, mayonezi saç köklerinizden uçlarına kadar güzelce yayın. 1 dakika boyunca masaj yaparak saçlarınıza streç filmle sarın. 1 saat beklettikten sonra saçınızdan yıkayabilirsiniz. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

YUMURTA Saçların yumuşamasına olanak sağlayan Lesitin ve proteinin yumurtanın içerisinde bol miktarda bulunması nedeniyle, saçları kuru ve yıpranmış görünümünden hızla kurtarır. 2 yemek kaşığı ılık su ile yumurtanın akını karıştırın. Ardından saç diplerinize yumurtalı karışımla masaj yapın. 15 dakika beklettikten sonra soğuk su ile durulayın. Saçlarınızın kuruluk derecesine göre haftada 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.