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  4. Kuyruğun sonu görünmüyor... Kayseri'de dikkat çeken kareler: "Televizyondan duydum geldim"

Kuyruğun sonu görünmüyor... Kayseri'de dikkat çeken kareler: "Televizyondan duydum geldim"

03.05.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de belediye tarafından dağıtılan domates fideleri büyük ilgi gördü. Kocasinan Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı'nda 540 bin domates fidesi dağıtıldı. Bazı vatandaşların sabahın ilk ışıklarında gelip sıraya girdiği görülürken, yaklaşık 3 bin kişinin oluşturduğu uzun kuyruk dikkat çekti.

Kayseri'deki domates fidesi kuyruğu dikkat çekti. Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. 540 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 3 bin kişi, uzun kuyruklar oluşturdu.

SABAH 5'TE GELDİLER! 3 BİN KİŞİ...

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu tohumlar, 'karabacak' olarak bilinen, Kayseri'mize ait bir tohumdur. Her yıl ciddi anlamda rağbet oluyor. İnsanların sabahın 5'inde gelip buraya sıra bekledikleri bir uygulama. Biz bu yıl da 540 bin adet fideyi dağıtmaya başladık.

Bu uygulama, domates yetiştirenlerin daha sonra çekirdeğin çoğaltarak fide üretmesi için yapılmıştı. Biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettirip vatandaşlarımıza fideleri dağıtıyoruz" diye konuştu.

"SABAH NAMAZDAN SONRA GELDİM"

"SABAH NAMAZDAN SONRA GELDİM"

Domates fidesi almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Özlem Yazlık ise "Bu fideleri 2 senedir bahçeme ekiyorum. Çok güzel verim alıyorum. Domatesler çok lezzetli oluyor. Buraya sabah namazdan sonra geldim. Çok yoğunluk vardı. Benim hobi bahçem var. Bu fideleri oraya ekeceğim" dedi.

"1 SAAT SIRA BEKLEDİM"

"1 SAAT SIRA BEKLEDİM"

Fide almaya gelen Ramazan Şamlı da "Daha önce fide almadım. İlk defa alıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. 1 saat sıra bekledim. Fidelerin dağıtılacağı haberini televizyon ve sosyal medyada gördüm" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
domates Kayseri

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