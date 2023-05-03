Kuyruğun sonu görünmüyor... Kayseri'de dikkat çeken kareler: "Televizyondan duydum geldim"

"SABAH NAMAZDAN SONRA GELDİM"

Domates fidesi almak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Özlem Yazlık ise "Bu fideleri 2 senedir bahçeme ekiyorum. Çok güzel verim alıyorum. Domatesler çok lezzetli oluyor. Buraya sabah namazdan sonra geldim. Çok yoğunluk vardı. Benim hobi bahçem var. Bu fideleri oraya ekeceğim" dedi.