Kuyumcu dükkanının camından bakınca gözlerine inanamadılar! Emanet ettikleri altın ve dövizleri buhar oldu

Müşterilerinden emanet aldıkları altın ve dövizleri yanlarına alarak dükkanı boşaltıp sırra kadem basan kuyumcular için operasyonun düğmesine basıldı. Kuyumcular M.Y. İ.K ve İ.K.'nin eşi Ö.K yakalandı. Şikayetçilerin sayısı hızla arttı. Aralarında 2 milyon lira dolandırıldığını öne süren de var... Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır