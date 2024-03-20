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  4. Kuyumcu dükkanının camından bakınca gözlerine inanamadılar! Emanet ettikleri altın ve dövizleri buhar oldu

Kuyumcu dükkanının camından bakınca gözlerine inanamadılar! Emanet ettikleri altın ve dövizleri buhar oldu

20.03.2024 13:45
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Uygun fiyata döviz bozuyorlar, kar payı vaadiyle müşterilerinin altınlarını emanet alıyorlardı. Bursa'daki o kuyumcu dükkanının camından bir sabah içeri bakan müşteri gözlerine inanamadı: Altınların yerinde yeller esiyordu. Milyon liralık vurgun ortaya çıkınca mağdurlar kuyumcu dükkanının önüne akın etti.

Müşterilerinden emanet aldıkları altın ve dövizleri yanlarına alarak dükkanı boşaltıp sırra kadem basan kuyumcular için operasyonun düğmesine basıldı. Kuyumcular M.Y. İ.K ve İ.K.'nin eşi Ö.K yakalandı. Şikayetçilerin sayısı hızla arttı. Aralarında 2 milyon lira dolandırıldığını öne süren de var... Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

KUYUMCULAR EMANET ALTINLARI ALIP KAÇMIŞ

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu M. Y. ile ortağı İ. K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.

Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerini emanet aldı.

CAMDAN BAKTI, ALTINLARI GÖREMEDİ

CAMDAN BAKTI, ALTINLARI GÖREMEDİ

Dün sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp ihbarda bulundu.

KUYUMCUNUN ÖNÜNDE KALABALIK OLDU

KUYUMCUNUN ÖNÜNDE KALABALIK OLDU

Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Kuyumcu Altın
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