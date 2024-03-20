Kuyumcu dükkanının camından bakınca gözlerine inanamadılar! Emanet ettikleri altın ve dövizleri buhar oldu

Müşterilerinden emanet aldıkları altın ve dövizleri yanlarına alarak dükkanı boşaltıp sırra kadem basan kuyumcular için operasyonun düğmesine basıldı. Kuyumcular M.Y. İ.K ve İ.K.'nin eşi Ö.K yakalandı. Şikayetçilerin sayısı hızla arttı. Aralarında 2 milyon lira dolandırıldığını öne süren de var...
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu M. Y. ile ortağı İ. K., iddiaya göre müşterilerinin yatırım amaçlı satın aldıkları altınları, kar payı vereceğini taahhüt edip emanet almaya başladı.
Uygun fiyata döviz de bozan şüpheliler, bir süre sonra müşterilerine, ellerinde nakit olmadığını, daha sonra ödeme yapacaklarını söyleyerek döviz birikimlerini emanet aldı.
Dün sabah saatlerinde kuyumcuya giden bir müşteri, dükkanın kapalı olduğunu görünce camdan içeri baktı. Sergilenen altınların da yerinde olmadığını ve dükkanın boşaltıldığını gören kişi, dolandırıldığını anlayıp ihbarda bulundu.
Kısa süre sonra çok sayıda kişi, kuyumcu dükkanının önünde toplandı.
İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, mağdurları şikayetçi olmaları için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yönlendirdi.