Kuyumcuyu soymaya çalıştılar yakalanınca 'evleneceğiz, paramız yok' dediler! Dükkan sahibi inanamadı: Kız öyle atletik ki...

Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi.