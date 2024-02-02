HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuyumcuyu soymaya çalıştılar yakalanınca 'evleneceğiz, paramız yok' dediler! Dükkan sahibi inanamadı: Kız öyle atletik ki...

Kuyumcuyu soymaya çalıştılar yakalanınca 'evleneceğiz, paramız yok' dediler! Dükkan sahibi inanamadı: Kız öyle atletik ki...

02.02.2024 14:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan kuyumcu soygunu girişimi esnafın birbirine yardım etmesiyle engellendi. Sevgili oldukları anlaşılan hırsızlar, "Evlenmek için para bulamadık. Bu yüzden soymaya çalıştık." dedi. O sırada dükkanda olmayan kuyumcunun sahibi ise görüntüleri izledikten sonra, "Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de, evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden çift, tabancayla kuyumcuyu soymaya çalıştı. Şüpheliler, esnaf tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

ESNAF DURUMU FARK ETTİ

Olay, sabah saatlerinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (26), bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestirerek içeri girdi. Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi.

"EVLENMEK İÇİN PARA BULAMADIK"

"EVLENMEK İÇİN PARA BULAMADIK"

Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soyguncuları emniyete götürdü. Şüpheli çiftin polis ekiplerine verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

FİLM GİBİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

FİLM GİBİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İki soyguncunun tabancayla çalışanı tehdit ettiği ve esnafların soyguncuları etkisiz hale getirdiği anlar, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin kuyumcuyu soymaya çalıştığı sırada, esnafın içeri girdiği görülüyor. Esnafla şüpheliler arasında uzun süre arbede yaşanıyor.

"ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE VERİYOR"

"ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE VERİYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar.

Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu Sultangazi soygun
En Çok Okunan Haberler
Alev Alatlı hayatını kaybetti! Bakan Koca duyurdu

Alev Alatlı hayatını kaybetti! Bakan Koca duyurdu

MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! ‘Sınav sonucunu CEO'nun odasına asın!’

MEB önlem alsın, şikayet yağıyor! ‘Sınav sonucunu CEO'nun odasına asın!’

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

İşte o ifadenin tüm detayları!

İşte o ifadenin tüm detayları!

G.Saray'da Boey'in yerine dünya yıldızı! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

G.Saray'da Boey'in yerine dünya yıldızı! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.