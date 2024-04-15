Kuzugöbeği mantarı sezonu başladı! Doğada nadir bulunuyor, kilosu 600 liradan satılıyor

"YAĞIŞ OLURSA MAYIS AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDER"

Kuzugöbeği mantarının toplamasının zevkinin bir başka olduğunu ifade eden Kara, “Kuzugöbeğini buldukça seviniyoruz. Genellikle her yıl topladığımız dağlardaki yerlere gidiyoruz. Bunun lezzeti bile bir başkadır. Yemeğini yapıyoruz. Kışın nohutla pişirmek için ise kurutuyoruz. Bu yıl havaların sıcak gitmesi sebebiyle kuzugöbeği erken çıktı. İnşallah havalar yağmurlu giderse mayıs ayı sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder” diye konuştu.