KYK öğrenci yurdunda arkadaşını "şakalaşırken" silahla vurarak öldürdü! Dehşetin izleri o telefon konuşmasında: "Katil her yeri temizlemiş"

AKILALMAZ İDDİA: "SAATLER ÖNCESİNDEN BABASINA 'BANA AVUKAT TUT' DEMİŞ"

Eğitim-Sen Kilis Şube Temsilcisi Duygu Altınoluk da konu hakkında yaptığı açıklamada kendilerine gelen bilgilere göre olayın tasarlanmış bir cinayete işaret ettiğini belirtti ve şunları ekledi: “Vuran öğrenci gece olaydan birkaç saat önce babasını arayıp ‘bana avukat tut’ demiş. Açıkça tasarlayarak öldürme var. Vuran öğrenci eksi birinci katta silahın önüne yastık kapatarak ateşliyor silahı, cesedi de öğrenciyi sahura uyandırmaya geldiklerinde buluyorlar, katil her yeri temizlemiş. Eksi birinci katta neden öğrenciler kalıyor bu ayrı bir soru. Öte yandan olayın geçtiği yurtta kalan öğrencilerimin söylediğine göre vuran öğrenci sorunlu bir tip, başka bir öğrencinin de montunu 3 ay alıkoymuş.