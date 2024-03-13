HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. KYK öğrenci yurdunda arkadaşını "şakalaşırken" silahla vurarak öldürdü! Dehşetin izleri o telefon konuşmasında: "Katil her yeri temizlemiş"

KYK öğrenci yurdunda arkadaşını "şakalaşırken" silahla vurarak öldürdü! Dehşetin izleri o telefon konuşmasında: "Katil her yeri temizlemiş"

13.03.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'teki KYK erkek öğrenci yurdunda arkadaşını silahla vuran öğrenci Türkiye'nin gündemine oturdu. Dün yaşanan dehşette arkadaşını öldüren öğrenci o sırada şakalaştığını, yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. İki öğrencinin yakın olduğu, sık sık birlikte yemek yedikleri ifade edilirken olaydan saatler önce açılan bir telefonla ilgili iddia akıllara durgunluk verdi. Öğrenci gözaltına alındı.

Arkadaşıyla silahla şakalaşmaya çalıştığı söylenen B.Y. adlı KYK erkek öğrenci yurdunda bulundurduğu silahla arkadaşını vurarak öldürdü. İki öğrencinin yakın olduğunu belirten yurt yetkilileri B.Y.'nin olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve yanlışlıkla vurduğunu söylediğini aktardı. Ancak B.Y.'nin babasına saatler önce telefon açıp avukat istediği iddiasıyla olayın cinayet olduğuna da inanılıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

KALDIĞI YURTTA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

KALDIĞI YURTTA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. İHA'nın aktardığına göre B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı’ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı’ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"SÜREKLİ BERABER YEMEK YİYORLARMIŞ"

"SÜREKLİ BERABER YEMEK YİYORLARMIŞ"

Öte yandan Cumhuriyet'in aktardığına göre Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir yetkili olayın kaza olduğunu, silahın yurda olaydan daha önce sokulduğunu belirterek “Vuran öğrenci silahı yurda önceden sokmuş. Vurduğu kişi ise yurtta sürekli beraber yemek yediği, yakın olduğu birisiymiş. İfadesinde de çok üzgün olduğunu ve silahın şakalaşırken ateşlendiğini söylüyor” dedi.

AKILALMAZ İDDİA: "SAATLER ÖNCESİNDEN BABASINA 'BANA AVUKAT TUT' DEMİŞ"

AKILALMAZ İDDİA: "SAATLER ÖNCESİNDEN BABASINA 'BANA AVUKAT TUT' DEMİŞ"

Eğitim-Sen Kilis Şube Temsilcisi Duygu Altınoluk da konu hakkında yaptığı açıklamada kendilerine gelen bilgilere göre olayın tasarlanmış bir cinayete işaret ettiğini belirtti ve şunları ekledi: “Vuran öğrenci gece olaydan birkaç saat önce babasını arayıp ‘bana avukat tut’ demiş. Açıkça tasarlayarak öldürme var. Vuran öğrenci eksi birinci katta silahın önüne yastık kapatarak ateşliyor silahı, cesedi de öğrenciyi sahura uyandırmaya geldiklerinde buluyorlar, katil her yeri temizlemiş. Eksi birinci katta neden öğrenciler kalıyor bu ayrı bir soru. Öte yandan olayın geçtiği yurtta kalan öğrencilerimin söylediğine göre vuran öğrenci sorunlu bir tip, başka bir öğrencinin de montunu 3 ay alıkoymuş.

"KAZA BİLE OLSA NASIL SOKUYOR BU SİLAHI?"

"KAZA BİLE OLSA NASIL SOKUYOR BU SİLAHI?"

Vurulan öğrenci ise kendi halinde içe kapanık bir öğrenciymiş. Bu olayın üzeri kaza denilerek örtülemez. Kaza bile olsa KYK yurdunda silahın ne işi var, nasıl sokuluyor bu silah? Yurtta kalan öğrenciler ‘göstermelik bir hafta önlem alacaklar bir hafta sonra aynı denetimsizlik devam edecek’ diyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kilis silah kyk yurdu
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti

Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.