KYK öğrenci yurdunda arkadaşını "şakalaşırken" silahla vurarak öldürdü! Dehşetin izleri o telefon konuşmasında: "Katil her yeri temizlemiş"

Arkadaşıyla silahla şakalaşmaya çalıştığı söylenen B.Y. adlı KYK erkek öğrenci yurdunda bulundurduğu silahla arkadaşını vurarak öldürdü. İki öğrencinin yakın olduğunu belirten yurt yetkilileri B.Y.'nin olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ve yanlışlıkla vurduğunu söylediğini aktardı. Ancak B.Y.'nin babasına saatler önce telefon açıp avukat istediği iddiasıyla olayın cinayet olduğuna da inanılıyor.
Olay, dün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. İHA'nın aktardığına göre B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı’ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı’ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan Cumhuriyet'in aktardığına göre Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden bir yetkili olayın kaza olduğunu, silahın yurda olaydan daha önce sokulduğunu belirterek “Vuran öğrenci silahı yurda önceden sokmuş. Vurduğu kişi ise yurtta sürekli beraber yemek yediği, yakın olduğu birisiymiş. İfadesinde de çok üzgün olduğunu ve silahın şakalaşırken ateşlendiğini söylüyor” dedi.
Eğitim-Sen Kilis Şube Temsilcisi Duygu Altınoluk da konu hakkında yaptığı açıklamada kendilerine gelen bilgilere göre olayın tasarlanmış bir cinayete işaret ettiğini belirtti ve şunları ekledi: “Vuran öğrenci gece olaydan birkaç saat önce babasını arayıp ‘bana avukat tut’ demiş. Açıkça tasarlayarak öldürme var. Vuran öğrenci eksi birinci katta silahın önüne yastık kapatarak ateşliyor silahı, cesedi de öğrenciyi sahura uyandırmaya geldiklerinde buluyorlar, katil her yeri temizlemiş. Eksi birinci katta neden öğrenciler kalıyor bu ayrı bir soru. Öte yandan olayın geçtiği yurtta kalan öğrencilerimin söylediğine göre vuran öğrenci sorunlu bir tip, başka bir öğrencinin de montunu 3 ay alıkoymuş.
Vurulan öğrenci ise kendi halinde içe kapanık bir öğrenciymiş. Bu olayın üzeri kaza denilerek örtülemez. Kaza bile olsa KYK yurdunda silahın ne işi var, nasıl sokuluyor bu silah? Yurtta kalan öğrenciler ‘göstermelik bir hafta önlem alacaklar bir hafta sonra aynı denetimsizlik devam edecek’ diyor.”