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  4. KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), eğitimine farklı şehirde devam edecek binlerce öğrenciye yurt imkanı sağlayan kurumlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda binlerce öğrenciye KYK tarafından burs imkanı da sağlanıyor. KYK yurtlarına ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de gerçekleştirilmişti. İşte merak edilenler...

Üniversite için şehir değiştiren binlerce öğrenci KYK yurt yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor. KYK yurt başvuru yedek yerleştireme süreci sürüyor. İlk yerleştirme 20 Eylül'de, ikincisi ise 23 Eylül'de yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirmenin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK üçüncü yedek sonuçlarının 27 Eylül 2021 Pazartesi gerçekleştirileceği belirtildi.
Yedek yerleştirmelerin önümüzdeki haftalarda da her pazartesi ile perşembe günleri süreceği bildirildi.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.
Yurtta kalmaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden ya da "http://yurtkur.gsb.gov.tr" internet sitesinde bulunan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeliler.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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