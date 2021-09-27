KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite için şehir değiştiren binlerce öğrenci KYK yurt yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor. KYK yurt başvuru yedek yerleştireme süreci sürüyor. İlk yerleştirme 20 Eylül'de, ikincisi ise 23 Eylül'de yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirmenin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK üçüncü yedek sonuçlarının 27 Eylül 2021 Pazartesi gerçekleştirileceği belirtildi.

Yedek yerleştirmelerin önümüzdeki haftalarda da her pazartesi ile perşembe günleri süreceği bildirildi.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresinden yurt kayıt işlemleri linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak.