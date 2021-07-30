HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek?

30.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından LGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarını beklemeye başladı. MEB’den yapılan açıklama ile geçtiğimiz hafta LGS tercih sonuçları da belli oldu. Liselere kayıt için nakil tercihlerini bekleyen adaylar ise, internet üzerinden LGS 1. Nakil başvurularının tarihini merak etti. İşte LGS 1. Nakil tercih sayfası!

LGS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, birçok öğrenci tercihlerine göre çeşitli liselere yerleşti. LGS 1. Nakilleri için başvuru süresi ise bugün (30 Temmuz) tarihinde son buluyor. Nakil işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre 1. Nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçlarının ardından ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil takvimi paylaşıldı.
26 Temmuz’da başlayan 1. Nakil süreci 30 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
mebbis LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yeni bir kapanma...

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yeni bir kapanma...

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

'Taciz' kabuslarından kurtulamadı: İnanmayacaklar, beni vurun

'Taciz' kabuslarından kurtulamadı: İnanmayacaklar, beni vurun

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Orman yangınlarıyla ilgili son durum

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.