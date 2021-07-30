LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek?

LGS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, birçok öğrenci tercihlerine göre çeşitli liselere yerleşti. LGS 1. Nakilleri için başvuru süresi ise bugün (30 Temmuz) tarihinde son buluyor. Nakil işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre 1. Nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.