LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil başvuruları ne zaman bitecek?

LGS sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, birçok öğrenci tercihlerine göre çeşitli liselere yerleşti. LGS 1. Nakilleri için başvuru süresi ise bugün (30 Temmuz) tarihinde son buluyor. Nakil işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre 1. Nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
LGS 1. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarının ardından ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil takvimi paylaşıldı.
26 Temmuz’da başlayan 1. Nakil süreci 30 Temmuz’da sona erecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir liseye yerleşemeyenler ne yapacak?
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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